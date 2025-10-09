СКУПШТИНА НАСТАВЉА ЈЕСЕЊЕ ЗАСЕДАЊЕ У фокусу катастар, извршења и припреме за ЕКСПО 2027
БЕОГРАД: Посланици Скупштине Србије наставиће данас у 10.00 сати у Дому Народне скупштине прву седницу редовног јесењег заседања.
Као и сваког четвртка, седница ће почети постављањем посланичких питања, а затим ће се прећи на обједињену расправу о првих осам тачака дневног реда од укупно 48 тачака.
Представници посланичких група наставиће расправу у начелу о предложеним законима међу којима су Предлог закона о посебним условима за евидентирање и упис права на непокретностима, измене Закона о извршењу и обезбеђењу, измене Закона о планирању и изградњи, као и Закона о државном премеру и катастру, као и о посебним условима за реализацију изложбе Експо 2027.
Посланици ће после расправе о првих осам тачака расправљати о амандманима на предложене законе.
Током данашње расправе посланици владајуће коалиције су подржали предложене законе, док је део опозиције који учествује у расправи критиковао предложена решења.
Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Александра Софронијевић поновила је данас да се Предлогом закона о посебним условима за евидентирање и упис права на непокретностима, који је поднела Влада, врши формализација фактичког стања и да ће закон омогућити да објекат буде правно препознат као имовина власника.
Министар финансија Синиша Мали поновио је да је специјализивана изложба EXPO развојна шанса Србије и одбацио тврдње појединих опозиционих посланика да се не гради по стандардима.
Такође је навео да су 122 земље прихватиле учешће на специјализованој изложби и да ће то бити најмасовнија специјализована изложба.
Министар правде Ненад Вујић одбацио је тврдње да ће се судске таксе повећати за 50 одсто и навео да ће бити повећане за 10 одсто и подсетио да се оне нису мењале од 2009. године, док је министар пољопривреде Драган Гламочић рекао да ће Србија имати довољно свих житарица за своје потребе, као и уљарица и шећера, иако је била сушна година.
Посланици су у уторак, током првог дана седнице редовног јесењег заседања, након што су утврдили дневни ред, одлучили да се обједињена расправа води у три целине - о тачкама 1. до 8, о тачкама 9. до 39. и о тачкама 40. до 48. дневног реда седнице.