ПОСТРОЈЕЊЕ КОМПАНИЈЕ "ЛУКОИЛ" У ПЛАМЕНУ Украјинци извели нови напад дроновима на Русију
Постројења за гориво и енергију у Волгоградској области запалила су се након пада остатака беспилотних летелица током ноћног напада, саопштио је у среду гувернер те области Андреј Бочаров.
Котларница у Котовском округу делимично је оштећена, а на терену су ватрогасне екипе, пренела је РИА Новости.
Бочаров је навео да системи противваздушне одбране одбијају "масовни напад дронова".
Према руском Министарству одбране, током ноћи оборено је укупно 19 украјинских дронова - девет изнад Волгоградске области, по три изнад Брјанске и Курске и по један изнад Белгородске, Вороњешке, Орловске и Саратовске области.
У исто време, Централна обавештајна агенција Украјине саопштила је да су дронови погодили постројење за прераду гаса "ЛУКОИЛ-Коробковскаја" у граду Котове.
Како је навео Андриј Коваленко из Савета за националну безбедност и одбрану Украјине, реч је о објекту од "критичног значаја" за руску нафтну и гасну инфраструктуру, који обезбеђује прераду и транспорт гасног кондензата, као и производњу сировина за хемијску индустрију.
Према његовим наводима, постројење је део система снабдевања горивом за домаће тржиште и извоз.
Укринформ подсећа да су 6. октобра дронови напали рафинерију у насељу Антипино у Тјуменској области.