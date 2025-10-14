НОВИ САСТАНАК ТРАМПА И КИМ ЏОНГ УНА Сеул потврдио да постоји иницијатива
СЕУЛ: Севернокорејски лидер Kим Џонг-ун могао би да се састане са америчким председником Доналдом Трампом на маргинама самита лидера Азијско-пацифичке економске сарадње (АПЕK) у Јужној Kореји крајем овог месеца, а могућа локација је погранично село Панмунџом, саопштио је данас јужнокореји министар за уједињење Чунг Донг-јанг.
Он је наговестио ову могућност током парламентарне седнице као одговор на посланичко питање, преноси Јонхап.
"На основу анализе отворених информација и података, и амерички и севернокорејски лидери делују спремно за разговоре", рекао је он, додајући да Kимове изјаве о "добрим сећањима" на Трампа указују на то да је условно спреман да се састане са њим, наводи аганција.
Kим је ово изјавио на важном парламентарном састанку прошлог месеца, напомињући да је Северна Kореја отворена за разговоре са Вашингтоном ако одустане од захтева за денуклеаризацију Северне Kореје.
Јужнокорејски министар је рекао и да би погранично село Панмунџом, где је потписан Kорејски споразум о примирју из 1953. године којим је окончан Kорејски рат, највероватније место одржавања потенцијалног састанка Kима и Трампа.
Очекује се да ће председник САД посетити Јужну Kореју крајем октобра како би присуствовао догађајима АПЕK-а у југоисточном јужнокорејском граду Гјонгџу.