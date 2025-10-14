overcast clouds
ОН ЈЕ И ПОЛИЦАЈЦЕ ШОКИРАО Возачу пронашли ПЕТ ВРСТА ДРОГА У КРВИ и оружје у кући

14.10.2025. 08:09 08:18
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: pixabay.com / dnevnik.rs

ПОДГОРИЦА: Контролом једног возача у Улцињу утврђено је да је возилом управљао под дејством пет врста дрога, код њега су пронађени наркотици, док је претресом стана у којем борави пронађено оружје, саопштила је црногорска полиција.

Службеници Одељења безбедности Улцињ су зауставили и контролисали путничко моторно возило марке "ауди" улцињских регистарских ознака и лице које је њиме управљало А. Г. (25) из тога града, наводи се у саопштењу.

Код њега је том приликом пронађено мање паковање са садржајем материје за коју се сумња да је опојна дрога марихуана и мање паковање са садржајем опојне дроге хашиш, прецизира се у саопштењу.

А. Г. је и тестиран на присуство психоактивних супстанци и утврђено је да је возилом управљао под дејством пет врста дрога и он је лишен слободе због прекршаја из Закона о безбедности саобраћаја на путевима, саопштила је црногорска полиција.

По налогу Вишег државног тужилаштва у Подгорици прибављена је наредба за претрес стана и других просторија које користи ово лице, где је пронађена и одузета мања количина опојне дроге марихуана, као и две ловачке пушке и пиштољ марке ЦЗ.

Оружје је одузето из превентивних разлога и биће предмет одговарајућег поступка, а против А. Г. је поднета и прекршајна пријава из Закона о спречавању злоупотребе дрога, наводи се у саопштењу црногорске полиције.

