ОН ЈЕ И ПОЛИЦАЈЦЕ ШОКИРАО Возачу пронашли ПЕТ ВРСТА ДРОГА У КРВИ и оружје у кући
ПОДГОРИЦА: Контролом једног возача у Улцињу утврђено је да је возилом управљао под дејством пет врста дрога, код њега су пронађени наркотици, док је претресом стана у којем борави пронађено оружје, саопштила је црногорска полиција.
Службеници Одељења безбедности Улцињ су зауставили и контролисали путничко моторно возило марке "ауди" улцињских регистарских ознака и лице које је њиме управљало А. Г. (25) из тога града, наводи се у саопштењу.
Код њега је том приликом пронађено мање паковање са садржајем материје за коју се сумња да је опојна дрога марихуана и мање паковање са садржајем опојне дроге хашиш, прецизира се у саопштењу.
А. Г. је и тестиран на присуство психоактивних супстанци и утврђено је да је возилом управљао под дејством пет врста дрога и он је лишен слободе због прекршаја из Закона о безбедности саобраћаја на путевима, саопштила је црногорска полиција.
По налогу Вишег државног тужилаштва у Подгорици прибављена је наредба за претрес стана и других просторија које користи ово лице, где је пронађена и одузета мања количина опојне дроге марихуана, као и две ловачке пушке и пиштољ марке ЦЗ.
Оружје је одузето из превентивних разлога и биће предмет одговарајућег поступка, а против А. Г. је поднета и прекршајна пријава из Закона о спречавању злоупотребе дрога, наводи се у саопштењу црногорске полиције.