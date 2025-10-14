overcast clouds
(ВИДЕО) ТРАМП СНАЖНО УЗ ОРБАНА Виктор је фантастичан

14.10.2025. 10:23
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Трамп
Фото: Tanjug/Suzanne Plunkett/Pool Photo via AP

ШАРМ ЕЛ ШЕИK: Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп назвао је мађарског премијера Виктора Орбана "фантастичним" лидером, током конференције о миру у Гази одржане у египатском летовалишту Шарм ел Шеик и додао да га подржава у потпуности.

На Фејсбук страници мађарског премијера објављен је видео снимак са том изјавом Трампа, пренео је мађарски МТИ.

 

 

"Имамо Мађарску. О, Викторе! Волимо Виктора. Ти си фантастичан. Знам да се многи не слажу у вези тога са мном, али ја сам једини који се рачуна", рекао је Трамп.

Трамп је додао и да је на последњим изборима у Мађарској подржавао Орбана.

"Следећи пут бићеш још бољи. Уз тебе смо 100 одсто", рекао је Трамп, док се Орбан у објави захвалио америчком председнику.

Доналд Трамп виктор орбан САД Мађарска
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
