(ВИДЕО) ТРАМП СНАЖНО УЗ ОРБАНА Виктор је фантастичан
ШАРМ ЕЛ ШЕИK: Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп назвао је мађарског премијера Виктора Орбана "фантастичним" лидером, током конференције о миру у Гази одржане у египатском летовалишту Шарм ел Шеик и додао да га подржава у потпуности.
На Фејсбук страници мађарског премијера објављен је видео снимак са том изјавом Трампа, пренео је мађарски МТИ.
🇺🇸🇭🇺 TRUMP BACKS ORBÁN: “WE LOVE VIKTOR - HE’S A GREAT LEADER”
“We have Hungary.
Oh, Viktor. Where is Viktor? We love Viktor... You are fantastic.
I know a lot of people don't agree with me, but I'm the only one that matters. You are fantastic.
He's a great leader. I… https://t.co/ILfuHnnvGY pic.twitter.com/qXVeMmQlZp
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 13, 2025
"Имамо Мађарску. О, Викторе! Волимо Виктора. Ти си фантастичан. Знам да се многи не слажу у вези тога са мном, али ја сам једини који се рачуна", рекао је Трамп.
Трамп је додао и да је на последњим изборима у Мађарској подржавао Орбана.
"Следећи пут бићеш још бољи. Уз тебе смо 100 одсто", рекао је Трамп, док се Орбан у објави захвалио америчком председнику.