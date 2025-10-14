overcast clouds
ЗЕМЉОТРЕС УЗДРМАО ХРВАТСКУ У РАНИМ ЈУТАРЊИМ САТИМА Тло се затресло код Сиска

14.10.2025. 07:20 07:29
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
а
Фото: Pixabay.com

Земљотрес магнитуде 3.3 степени Рихтера забележен је данас, 14. октобра у 7.05 часова, на подручју Хрватске.

Потрес је забележен 16 километара од Сиска.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 45.3631 и дужине 16.4496. 

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.

За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију. 

(Telegraf.rs)

земљотрес Хрватска Сисак
Вести Регион
