ЗЕМЉОТРЕС УЗДРМАО ХРВАТСКУ У РАНИМ ЈУТАРЊИМ САТИМА Тло се затресло код Сиска
14.10.2025. 07:20 07:29
Земљотрес магнитуде 3.3 степени Рихтера забележен је данас, 14. октобра у 7.05 часова, на подручју Хрватске.
Потрес је забележен 16 километара од Сиска.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 45.3631 и дужине 16.4496.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.
За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.