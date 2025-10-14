РАСТ ДЕТЕТА ЈЕ ПОКАЗАТЕЉ ЗДРАВЉА У Србији око 2.500 деце прима терапију
Ако дете расте нормално, знамо да је здраво, да има нормалну исхрану и да је вољено.
Из тог разлога, свуда у свету се деца редовно мере, а висине се региструју у карте раста. Међутим, ако дете не прати свој канал раста, вероватно постоји поремећај, због чега мора да се упути ендокринологу ради прегледа и испитивања.
Низак раст може да укаже на озбиљне здравствене проблеме. Узроци ниског раста су бројни, а далеко најчешће су то тешке и хроничне болести које нису под контролом или је природа терапије основне болести таква да ремети раст детета. Један од узрока ниског раста је недостатак хормона раста, који нема утицај само на раст, већ и на развој костију и мишића, метаболизам и имунолошке функције. У Србији тренутно око 2.500 деце прима терапију хормоном раста, која осим што подстиче раст костију, има и кључну улогу у метаболизму, структури костију и имунолошког система.
Национално удружење „Хораст“ подсећа на важност редовног праћења телесне висине и правовременог препознавања поремећаја раста код деце. Председница удружења Хораст Олга Давидовић приметила је да јој дете заостаје у расту у предшколском узрасту, у односу на вршњаке, чак и у односу на децу која су раније била нижа од њега. Потражила је савет лекара, који су утврдили да постоји недостатак хормона раста и препоручили терапију.
- Она је започета у осмој години живота, након две године праћења и тестирања. Већ у првој години лечења порастао је шест центиметара, што је просечан резултат, али за њега био огроман напредак, јер му је донео самопоуздање и могућност да не заостаје за вршњацима, што је дечацима посебно важно- истакла је Олга Давидовић.
Најважније у борби против поремећаја раста јесте да се проблем препозна на време и да се без одлагања потражи савет лекара. Препорука је да се висина мери на сваких шест месеци, како код куће, тако и у домовима здравља, а резултати бележе у карте раста, доступне и кроз апликацију „Карта раста“. У већини вртића у Централној Србији деца се мере једном годишње и се те вредности уцртавају у папирну карту раста.