НАУКА ПОТВРДИЛА Ваш пас зна ко је лош човек — пре него што ви то схватите!
Сви смо гледали филмове у којима пас осећа злобу негативца пре него што други људи схвате шта се дешава. Пас наводно осећа и паранормална дешавања, лаје и режи на проблематичан предмет или лошу особу док његов власник обавља свакодневне послове и живи безбрижно, као да поред њега нема никаквог "зла".
Има ли истине у томе да пси могу да осете зло? Иако постоје анегдотски "докази" који потврђују ово веровање, тему "зла које пас може да нањуши" треба посматрати кроз научни фокус. Пас осећа разне промене, поготово код људи, али докази о његовом умећу процене да ли је нека особа добра или не, или "препознавања зла" још нису научно утврђени, пише Догстер.
Могу ли пси да осете зло?
Нема јасног одговора на питање могу ли пси да осете зло, али су у стању да разумеју лоше понашање људи или животиња. Пси имају невероватне сензорне способности и фантастично разумеју људске емоције, а ове вештине утичу на њихове реакције на људе или ситуације које сматрају штетним, негативним или претећим.
Kако пси осете лошу енергију?
Пси имају изоштрена чула којима откривају најсуптилније промене у окружењу и код својих власника. Захваљујући појачаној способности да виде, њуше, осете и чују, пси могу да открију емоције и физиолошке промене и добри су дијагностичари у откривају људских болести. Физиолошки одговор који се јавља у нашем телу када осетимо одређене емоције, попут туге, анксиозности или беса, утиче на начин на који разговарамо, понашамо се и крећемо, па пси лако "прочитају" ове сигнале.
Размислите како улазите на врата након фантастичног дана на послу: смејете се, помало сте узбуђени и поздрављате свог пса раширених руку. Он осећа вашу срећу и зна да ћете му поклонити своје време, али ако сте на послу имали лош дан, све "пада у воду": ући ћете у стан са другачијом енергијом коју ће ваш пас одмах осетити.
Научна студија о псима и злу
Једна студија је открила да пси могу да препознају кад људи доживљавају психолошки стрес: и не само да осећају наше нивое стреса, већ га могу усвојити и осећати страх, немир анксиозност и друге емоције. Студија из 2016. открила је да пси знају када су људи груби према другим људима.
У студији, истраживачи су замолили власнике паса да се претварају да покушавају да отворе неку посуду, али "не успевају". Сваки пут, један истраживач је пасивно стајао по страни, док је други помагао власнику да отвори посуду или је одбијао да помогне. Након што би завршили са "глумом", истраживачи су давали посластицу псу који је све то пратио. У ситуацијама где је истраживач помагао власнику да отвори посуду док је други стајао по страни, пси су подједнако узимали посластицу од било ког истраживача. Међутим, у другом случају, када је један од истраживача одбио да помогне у отварању посуде, пси су игнорисали понуђену посластицу и одлазили код пасивног истраживача.
Истраживачи су закључили да пси не верују особи која одбија да помогне што указује на то да умеју да процене човека по његовом понашању и не плаше се да га одбију.
Пси можда нису у стању да осете "зло" у натприродном смислу, али њихова појачана чула омогућавају да осете емоције код људи. Пси детектују људске мирисе који говоре да ли неко осећа злу намеру, што се види по променама у хемији њиховог тела, и могу да процене да ли је неко добар или не, али не одмах као што се углавном дешава у филмовима.
Извор: Телеграф