БРЕД ПИТ УДАРИО КОНТРУ! Тужи Анђелину Џоли за 35 милиона долара! “ОСВЕТНИЧКИ РАТ” не престаје ни после 9 година од развода
Бред Пит је тужио бившу супругу јер је продала део заједничког имања.
Глумац Бред Пит покренуо је тужбу против бивше супруге Анђелине Џоли тражећи 35 милиона долара штете у оквиру њихове дуготрајне правне битке око имања, показује нови документ поднет суду. Његови адвокати су предали у доказни материјал комуникације са тимом Џолијеве у вези са њеном продајом удела у француској винарији 2021. године, коју су бивши супружници заједнички поседовали.
Један од докумената је емаил из новембра 2023. године у којем адвокати Анђелине Џоли одговарају на тужбу Пита, која наводно укључује милионске износе штете.
"Господин Пит тужи госпођу Џоли за 35 милиона долара штете", навели су адвокати тужене.
"Као резултат тога, он мора да сноси трошкове судског процеса који ће показати (или не показати) ту штету."
У октобарском емаилу из 2023. године, њени адвокати су такође навели да Пит "тражи сталну накнаду за наводну штету по Миравал и његове текуће операције".
Такође су указали на "Питово континуирано одбијање да достави документе у вези са разлозима због којих му је био потребан четворогодишњи НДА који покрива његово лично понашање - наводећи да су те комуникације "кључне за срж нашег случаја и морају бити достављене".
Бред води "осветнички рат"
Питови адвокати су раније тврдили да је мање од шест месеци након што је Џоли продала свој удео у Миравалу, њен адвокат предложио још ширу, обострану клаузулу о забрани клевете у оквиру поступка развода.
Пит је 2022. године поднео тужбу тврдећи да је његова бивша супруга продала свој удео винарије Тенуте дел Мондо, винском огранку Столи Групе, упркос претходном договору да ниједна страна неће продавати без сагласности друге. Џоли је тај договор негирала и узвратила контра-тужбом, тврдећи да је Пит "водио осветнички рат против ње".
Они такође наводе да Пит није хтео да јој откупи удео јер она није желела да потпише споразум о поверљивости "који би је приморао да ћути о његовом злостављању и заташкавању", мислећи на приватни лет из 2016. године током којег је наводно био вербално и физички агресиван према породици.
Џолијева се позвала на привилегију између адвоката и клијента одбијајући да достави спорне документе, што Питова страна тврди да је неправилно ускраћивање информација релевантних за продају. 27. октобра, Питови адвокати су додатно захтевали 22 документа. Следеће јавно рочиште заказано је за 17. децембар.
"Одговор господина Пита не адресира наше аргументе и и даље се ослања на претпоставке и спекулације, све у циљу да се наруши привилегована комуникација са њеним адвокатима", навео је адвокат Џолијеве, Пол Марфи, у изјави за Пеопле, па је додао:
"Ово још једном потврђује да је ова тужба манифестација Пита у његовој вишегодишњој намери да узнемирава и контролише Анђелину. Радујемо се наредном рочишту."