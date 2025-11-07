ИТАЛИЈА ДОБИЛА СВОЈ „ОРИЈЕНТ ЕКСПРЕС“ Вратиће вас у златно доба гламура на шинама – уколико имате бар 3.500 евра
Италијанска влада званично је покренула прву линију луксузног воза у земљи – Dolce Vita Orient Express.
Пројекат је представљен раније ове године и представља омаж педесетим и шездесетим годинама 20. века, када су гламур и елеганција красили и железничке вагоне.
Путовање почиње на римској станици Ostiense, у раскошном салону који је дизајнирао француски архитекта Хуго Торо. Под ногама су оригинални мозаици из 20. века, у салону свира живи џез, а конобари гостима нуде освежење пре укрцавања.
Старински италијански вагони З1 из 70-их и 80-их година реновирани су и преуређени у ретро-коктел-лаунџ стилу, захваљујући дизајнерском бироу Диморестудио. Воз има 30 кабина – 18 апартмана и 12 делукс соба, свака са сопственим купатилом. Луксузне кабине су нешто мање, али практично осмишљене, са софама на развлачење и табуреима који могу служити и као каучи и као столићи за кафу.
– Знате, као деца смо гледали „Убиство у Оријент Експресу“ и сањали о путовању тим возом. Сада имамо свој италијански „Оријент Екпрес“ – Долче Вита, путовање пуно емоција и уживања – рекао је кувар који ради на возу.
Концепт воза настао је заједничким улагањима италијанске групе Арсенале, француског Accor-а и државног железничког оператера Трениталије. Оператер се нада да ће елегантни вагони са рутама кроз Тоскану, Сицилију и Доломите постати део тренда нискоугљеничног транспорта и смањења авио-саобраћаја.
Цене путовања су високе: једнодневна тура почиње од око 3.500 евра по особи, док дуже туре могу коштати више од 12.000 евра.