КАД КУЋУ ПРОЖМУ МИРИСИ МЕДА И ЦИМЕТА – ЗНАТЕ ДА СТИЖУ ПРАЗНИЦИ Овим колачићима ретко ко може одолети

07.11.2025.
медењаци
Фото: Pixabay

Медењаци су права чаролија зиме и празничне сезоне – мирисни, слатки и пуни топлине која нас враћа у детињство.

Било да их печете код куће или купујете на божићним вашарима који само што нису почели, ови зачињени колачићи освајају укусом и аромом.

Рецепт за медењаке је једноставан и како се празници буду приближавали, стално ћете их правити.

medenjak
Фото: Pixabay

Састојци за медењаке:

  • 2 јајета
  • 2 кашике меда
  • 50 г путера
  • 400 г брашна
  • 150 г шећера у праху
  • кашичица соде-бикарбоне
  • кашичица млевеног цимета и аниса у размери 50/50 (или готов зачин за медењаке)
  • изрендана корица од пола лимуна.

Припрема медењака

Помешајте шећер у праху, брашно, соду-бикарбону и зачине, па све просејте кроз сито и оставите са стране.

У шерпицу сипајте путер и мед, па их мешајте на тихој ватри све док се не растопе и сједине, а онда оставите са стране да се смеса прохлади. Додајте јаја, па све сједините са брашном, шећером у праху, содом-бикарбоном и зачинима.

Добро оперите лимун, па изрендајте корицу од половине цитруса и додајте у тесто. Месите док тесто не постане сасвим глатко, па га увијте у прозирну фолију и оставите да одстоји на хладном месту барем 48 сати (може и дуже).

medenjak
Фото: Pixabay

Кад решите да печете медењаке, извадите тесто из фрижидера, разваљајте га оклагијом, па чашицом или модлом вадите медењаке и ређајте их на тепсију обложену пек-папиром. Пеците на 180 степени док не порумене.

Имајте на уму да су медењаци веома брзо готови, али исто тако и да, ако само минут дуже остану у врелој рерни, могу да се препеку, па неће бити укусни.

Сачекајте да се медењаци охладе, па их пребаците у лимену кутију са поклопцем. Медењаци су спремни за јело.

