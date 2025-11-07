КАД КУЋУ ПРОЖМУ МИРИСИ МЕДА И ЦИМЕТА – ЗНАТЕ ДА СТИЖУ ПРАЗНИЦИ Овим колачићима ретко ко може одолети
Медењаци су права чаролија зиме и празничне сезоне – мирисни, слатки и пуни топлине која нас враћа у детињство.
Било да их печете код куће или купујете на божићним вашарима који само што нису почели, ови зачињени колачићи освајају укусом и аромом.
Рецепт за медењаке је једноставан и како се празници буду приближавали, стално ћете их правити.
Састојци за медењаке:
- 2 јајета
- 2 кашике меда
- 50 г путера
- 400 г брашна
- 150 г шећера у праху
- кашичица соде-бикарбоне
- кашичица млевеног цимета и аниса у размери 50/50 (или готов зачин за медењаке)
- изрендана корица од пола лимуна.
Припрема медењака
Помешајте шећер у праху, брашно, соду-бикарбону и зачине, па све просејте кроз сито и оставите са стране.
У шерпицу сипајте путер и мед, па их мешајте на тихој ватри све док се не растопе и сједине, а онда оставите са стране да се смеса прохлади. Додајте јаја, па све сједините са брашном, шећером у праху, содом-бикарбоном и зачинима.
Добро оперите лимун, па изрендајте корицу од половине цитруса и додајте у тесто. Месите док тесто не постане сасвим глатко, па га увијте у прозирну фолију и оставите да одстоји на хладном месту барем 48 сати (може и дуже).
Кад решите да печете медењаке, извадите тесто из фрижидера, разваљајте га оклагијом, па чашицом или модлом вадите медењаке и ређајте их на тепсију обложену пек-папиром. Пеците на 180 степени док не порумене.
Имајте на уму да су медењаци веома брзо готови, али исто тако и да, ако само минут дуже остану у врелој рерни, могу да се препеку, па неће бити укусни.
Сачекајте да се медењаци охладе, па их пребаците у лимену кутију са поклопцем. Медењаци су спремни за јело.