КАДА ОЉУШТИТЕ МАНДАРИНУ РАЗМИСЛИТЕ ДОБРО ШТА ЋЕТЕ УРАДИТИ С КОРОМ Еликсир здравља крије се у омотачу
Кору од мандарине можете искористити на више начина, а многи је бацају у смеће.
Мандарине су укусно воће које многи воле. Једу се свуда, чак и на улици, а кора се редовно баца.
Иако је обично бацамо, кора мандарине обилује нутријентима! Само 10 грама коре мандарине садржи 3% препорученог дневног уноса влакана, 2% препорученог дневног уноса витамина Ц, а садржи и гвожђе, калцијум, обиље антиоксиданаса, нема масноће…
Међутим, то је заправо веома корисно и здраво. Постоји много начина на које се може користити, а овде представљамо само 3 доказана.
Плус савет: не покушавајте ове рецепте са прсканим мандаринама, користите само оне домаће, без хемикалија.
Чај од коре мандарине
Чај од коре мандарине наводно снижава холестерол, а добра је превенција хроничних обољења и канцера. Уз то, јача имуни систем, побољшава варење, а позитивно утиче и на здравље коже, срца и мозга.
Све што је потребно јесте да ољуштите мандарине, ставите кору у херметички затворену теглицу и чувате је на хладном и мрачном месту. После најмање месец дана, када се корице осуше, узмите неколико њих и прелијте је врелом водом, па оставите да одстоји покривено пет минута. Можете да је засладите медом, а допуштено је и да се чај од коре мандарине меша са другим чајевима, идеално са црним чајем.
Против гљивица
Ако сте у прошлости имали гљивична обољења коже, како бисте спречили да се стање врати, протрљајте по кожи кору мандарине двапут недељно током четири седмице.
Ово је посебно популаран трик у случају гљивица на стопалима, а познато је да кора мандарине има антибактеријска својства, ефекат благог пилинга. Пружа и негу, божанствен мирис и помаже у регенерацији оштећене и суве коже на петама.
Кору од мандарине употребите ако имате упалу грла или кашаљ
- Самељите 50 грама коре мандарине и ставите у стаклену теглу.
- Млевене коре прелијте чашом вотке или 40 одсто алкохола.
- Теглу добро затворите и оставите да одстоји седам дана на тамном месту.
- После тога једите једну кашику после јела, а затим поједите једну кашику меда