КАДА ОЉУШТИТЕ МАНДАРИНУ РАЗМИСЛИТЕ ДОБРО ШТА ЋЕТЕ УРАДИТИ С КОРОМ Еликсир здравља крије се у омотачу

07.11.2025. 13:48 14:02
Пише:
Дневник
Извор:
Krstarica.com
кора
Фото: pixabay.com/ilustracija

Кору од мандарине можете искористити на више начина, а многи је бацају у смеће.

Мандарине су укусно воће које многи воле. Једу се свуда, чак и на улици, а кора се редовно баца.

Иако је обично бацамо, кора мандарине обилује нутријентима! Само 10 грама коре мандарине садржи 3% препорученог дневног уноса влакана, 2% препорученог дневног уноса витамина Ц, а садржи и гвожђе, калцијум, обиље антиоксиданаса, нема масноће…

Међутим, то је заправо веома корисно и здраво. Постоји много начина на које се може користити, а овде представљамо само 3 доказана.

Плус савет: не покушавајте ове рецепте са прсканим мандаринама, користите само оне домаће, без хемикалија.

Чај од коре мандарине

Чај од коре мандарине наводно снижава холестерол, а добра је превенција хроничних обољења и канцера. Уз то, јача имуни систем, побољшава варење, а позитивно утиче и на здравље коже, срца и мозга.

Све што је потребно јесте да ољуштите мандарине, ставите кору у херметички затворену теглицу и чувате је на хладном и мрачном месту. После најмање месец дана, када се корице осуше, узмите неколико њих и прелијте је врелом водом, па оставите да одстоји покривено пет минута. Можете да је засладите медом, а допуштено је и да се чај од коре мандарине меша са другим чајевима, идеално са црним чајем.

мандарина
Фото: pixabay.com/ilustracija

Против гљивица

Ако сте у прошлости имали гљивична обољења коже, како бисте спречили да се стање врати, протрљајте по кожи кору мандарине двапут недељно током четири седмице.

Ово је посебно популаран трик у случају гљивица на стопалима, а познато је да кора мандарине има антибактеријска својства, ефекат благог пилинга. Пружа и негу, божанствен мирис и помаже у регенерацији оштећене и суве коже на петама.

Кору од мандарине употребите ако имате упалу грла или кашаљ

  • Самељите 50 грама коре мандарине и ставите у стаклену теглу.
  • Млевене коре прелијте чашом вотке или 40 одсто алкохола.
  • Теглу добро затворите и оставите да одстоји седам дана на тамном месту.
  • После тога једите једну кашику после јела, а затим поједите једну кашику меда
мандарине кора лековитост
Магазин Здрави и лепи
