"ДАН НА ДАН" ПОРЕД "ЋИРИЛИЦЕ" Ево где и кад можете ОД СУТРА да гледате Миломира Марића
Миломир Марић је после осамнаест година дао отказ на Хепи телевизији што је наишло на изненађење у јавности.
Водитељ је у тој медијској кући радио од 2008. године и многи су га сматрали заштитним лицем те куће.
Марића од скоро гледамо у истој ток шоу емисији "Ћирилица" коју годинама води, а која се сада приказује на ТВ Прва и иде једном недељно.
Сада је нова информација изненадила све, а део новог формата који иста телевизија припрема својим гледаоцима, биће управо он.
Наиме, ТВ прва од понедељка стартује с емитовањем нове емисије.
Одмах након јутарњег програма, гледаоци ће моћи да уживају у дневној емисији "Дан на дан" водитеља Миломира Марића.
Ова информативна емисија обрађиваће актуелне теме и догађаје, али на специфичан и водитељу својствен начин - духовито, саркастично.