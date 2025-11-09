overcast clouds
9°C
09.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

"ДАН НА ДАН" ПОРЕД "ЋИРИЛИЦЕ" Ево где и кад можете ОД СУТРА да гледате Миломира Марића

09.11.2025. 21:54 21:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Телеграф
Коментари (0)
Фото: Youtube Printscreen

Миломир Марић је после осамнаест година дао отказ на Хепи телевизији што је наишло на изненађење у јавности.

Водитељ је у тој медијској кући радио од 2008. године и многи су га сматрали заштитним лицем те куће.

Марића од скоро гледамо у истој ток шоу емисији "Ћирилица" коју годинама води, а која се сада приказује на ТВ Прва и иде једном недељно.

Сада је нова информација изненадила све, а део новог формата који иста телевизија припрема својим гледаоцима, биће управо он.

Наиме, ТВ прва од понедељка стартује с емитовањем нове емисије.

Одмах након јутарњег програма, гледаоци ће моћи да уживају у дневној емисији "Дан на дан" водитеља Миломира Марића.

Ова информативна емисија обрађиваће актуелне теме и догађаје, али на специфичан и водитељу својствен начин - духовито, саркастично.

миломир марић ћирилица ТВ Прва
Извор:
Дневник, Телеграф
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај