09.11.2025.
Нови Сад
НАПРАВИТЕ САМИ БАЛЗАМ ЗА УСНЕ Рецепт је врло једноставан, ТРЕБА ВАМ САМО ОВА 3 САСТОЈКА

09.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
balzam
Фото: pixabay

Хладан ветар, ниске температуре и сув ваздух у загрејаним просторијама главни су кривци за осећај затезања, пецкања и пуцања усана. За разлику од остатка коже, усне немају лојне жлезде, па су изузетно осетљиве на исушивање и спољне утицаје.

Многи у тим тренуцима инстинктивно овлаже усне, мислећи да ће то донети олакшање — али заправо само погоршава проблем. Као и увек, превенција је најбољи лек. Први корак ка здравим уснама јесте хидратација изнутра — пијте довољно воде током дана, јер дехидрација целог организма често прва утиче на стање коже и усана.

Осим тога, током хладних и ветровитих дана покријте лице шалом и редовно наносите заштитни балзам. Исхрана такође има важну улогу: мањак витамина Б групе и гвожђа може изазвати пуцање усана, па у јеловник укључите јаја, орахе, зелено поврће и интегралне житарице.

Један до два пута недељно можете направити благи пилинг усана — помешајте мало шећера и меда, нежно истрљајте и исперите. На тај начин уклањате мртве ћелије и омогућавате балзаму да боље продре у кожу и делује ефикасније.

Направите природан балзам за усне

Израда домаћег балзама за усне изузетно је једноставна, а притом знате тачно шта стављате на кожу. На тај начин избегавате иритантне састојке попут синтетичких мириса, алкохола и нафтних деривата, који су чести у куповним производима.

Основни балзам се састоји од три кључне компоненте:

воска – ствара заштитни слој,

маслаца – храни и омекшава,

уља – пружа влагу и сјај.

Контролом односа ових састојака можете добити идеалну текстуру – мекшу за свакодневну негу или чвршћу за лето.

Рецепт за почетнике

neven
Фото: pixabay

За најједноставнији балзам биће вам потребно:

1 кашика пчелињег воска (у гранулама),

1 кашика ши маслаца (или какао маслаца за благу чоколадну ноту),

1 кашика хранљивог уља (кокосовог, бадемовог или маслиновог).

Све састојке ставите у стаклену посуду отпорну на топлоту и загревајте на пари (изнад шерпе са мало воде) док се потпуно не отопе. Добро измешајте, а затим врућу смесу пажљиво сипајте у мале металне или стаклене кутијице. Оставите да се стегне око пола сата на собној температури или десетак минута у фрижидеру.

За додатни ефекат и пријатан мирис, на самом крају додајте неколико капи етарског уља – након што смесу склоните с ватре.

Најбезбеднији избор су:

уље нане – за освежавајући осећај,

лаванда – за умирење,

слатка наранџа – за благ и пријатан мирис.

Избегавајте „врућа“ уља попут цимета, каранфилића и оригана, јер могу изазвати иритације, као и цитрусна уља (лимун, бергамот) уколико планирате излагање сунцу.

лепота здравље усне
Магазин Здрави и лепи
