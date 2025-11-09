НАПРАВИТЕ САМИ БАЛЗАМ ЗА УСНЕ Рецепт је врло једноставан, ТРЕБА ВАМ САМО ОВА 3 САСТОЈКА
Хладан ветар, ниске температуре и сув ваздух у загрејаним просторијама главни су кривци за осећај затезања, пецкања и пуцања усана. За разлику од остатка коже, усне немају лојне жлезде, па су изузетно осетљиве на исушивање и спољне утицаје.
Многи у тим тренуцима инстинктивно овлаже усне, мислећи да ће то донети олакшање — али заправо само погоршава проблем. Као и увек, превенција је најбољи лек. Први корак ка здравим уснама јесте хидратација изнутра — пијте довољно воде током дана, јер дехидрација целог организма често прва утиче на стање коже и усана.
Осим тога, током хладних и ветровитих дана покријте лице шалом и редовно наносите заштитни балзам. Исхрана такође има важну улогу: мањак витамина Б групе и гвожђа може изазвати пуцање усана, па у јеловник укључите јаја, орахе, зелено поврће и интегралне житарице.
Један до два пута недељно можете направити благи пилинг усана — помешајте мало шећера и меда, нежно истрљајте и исперите. На тај начин уклањате мртве ћелије и омогућавате балзаму да боље продре у кожу и делује ефикасније.
Направите природан балзам за усне
Израда домаћег балзама за усне изузетно је једноставна, а притом знате тачно шта стављате на кожу. На тај начин избегавате иритантне састојке попут синтетичких мириса, алкохола и нафтних деривата, који су чести у куповним производима.
Основни балзам се састоји од три кључне компоненте:
воска – ствара заштитни слој,
маслаца – храни и омекшава,
уља – пружа влагу и сјај.
Контролом односа ових састојака можете добити идеалну текстуру – мекшу за свакодневну негу или чвршћу за лето.
Рецепт за почетнике
За најједноставнији балзам биће вам потребно:
1 кашика пчелињег воска (у гранулама),
1 кашика ши маслаца (или какао маслаца за благу чоколадну ноту),
1 кашика хранљивог уља (кокосовог, бадемовог или маслиновог).
Све састојке ставите у стаклену посуду отпорну на топлоту и загревајте на пари (изнад шерпе са мало воде) док се потпуно не отопе. Добро измешајте, а затим врућу смесу пажљиво сипајте у мале металне или стаклене кутијице. Оставите да се стегне око пола сата на собној температури или десетак минута у фрижидеру.
За додатни ефекат и пријатан мирис, на самом крају додајте неколико капи етарског уља – након што смесу склоните с ватре.
Најбезбеднији избор су:
уље нане – за освежавајући осећај,
лаванда – за умирење,
слатка наранџа – за благ и пријатан мирис.
Избегавајте „врућа“ уља попут цимета, каранфилића и оригана, јер могу изазвати иритације, као и цитрусна уља (лимун, бергамот) уколико планирате излагање сунцу.