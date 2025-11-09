broken clouds
12°C
09.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Српска мисица одушевила све на дефилеу ЗАБЛИСТАЛА У ХАЉИНИ ОД ШТРАСА И ТИЛА; Погледајте како узвикује име НАШЕ ЗЕМЉЕ

09.11.2025. 16:46 16:57
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо
Коментари (0)
Јелена
Фото: Instagram/msjelenae

Српска мисица Јелена Егорова је према званичним подацима висока 177цм, а када се на то додају потпетице са платформом... настане слика о којој сви причају.

Учеснице овогодишњег такмичења за Мис Универзум, који ће се одржати 21. новембра у Тајланду, представиле су се синоћ у свечаним хаљинама на Monnlight Sky Gala Welcome вечери.

Представница Србије Јелена Егорова понела је светлуцави модел, од тила и шљаштећих детаља с огромним шлицем. Многи су изненађени њеном висином, док контроверза због њеног учешћа не јењава.

Модни избор Јелене Егорове уклапао се са већином стајлинга осталих мисица. Носила је дугачку хаљину, која је углавном кројена од тила, са додатком шљаштећих детаља.

На свом Инстаграму је потом поделила слику након дефилеа, на којој је видимо (слика 2) како изгледа наспрам мисице из Емирата.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jelena (@msjelenae)

 

Ево како је Јелена викнула "Србија" на представљању:

 

@missthailand_official 74th Miss Universe The Host Country Thailand‼️😱👑🇹🇭 #missuniverse #missuniverse2025 #74thmissuniverse ♬ เสียงต้นฉบับ - ILoveMissThailand.Official - missthailand_official

 

мис србије избор избор за мис
Извор:
Мондо
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај