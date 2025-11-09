Српска мисица одушевила све на дефилеу ЗАБЛИСТАЛА У ХАЉИНИ ОД ШТРАСА И ТИЛА; Погледајте како узвикује име НАШЕ ЗЕМЉЕ
Српска мисица Јелена Егорова је према званичним подацима висока 177цм, а када се на то додају потпетице са платформом... настане слика о којој сви причају.
Учеснице овогодишњег такмичења за Мис Универзум, који ће се одржати 21. новембра у Тајланду, представиле су се синоћ у свечаним хаљинама на Monnlight Sky Gala Welcome вечери.
Представница Србије Јелена Егорова понела је светлуцави модел, од тила и шљаштећих детаља с огромним шлицем. Многи су изненађени њеном висином, док контроверза због њеног учешћа не јењава.
Модни избор Јелене Егорове уклапао се са већином стајлинга осталих мисица. Носила је дугачку хаљину, која је углавном кројена од тила, са додатком шљаштећих детаља.
На свом Инстаграму је потом поделила слику након дефилеа, на којој је видимо (слика 2) како изгледа наспрам мисице из Емирата.
Ево како је Јелена викнула "Србија" на представљању:
@missthailand_official 74th Miss Universe The Host Country Thailand‼️😱👑🇹🇭 #missuniverse #missuniverse2025 #74thmissuniverse ♬ เสียงต้นฉบับ - ILoveMissThailand.Official - missthailand_official