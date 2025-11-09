ФУТОЖАНКЕ ОТКРИЛЕ НОВУ ЦАКУ ЗА КИСЕЉЕЊЕ КУПУСА Домаћице, припремите кесе за замрзивач!
Нема слађег киселог купуса од оног из Футога, наше престонице најбоље зимнице, а ове године традиција се мало мења, па постаје још боља.
Много је лакше за распоређивање, нема нагуравања и гурања по бурету, а купус се брже и лепше укисели.
„Људи нам стално причају да им је овако укуснији и да им је много практичнији за употребу“, кажу продавци купуса из Футога, о том новом трику футошких домаћица за кисељење купуса.
Због те нове методе кисели купус има јачи укус. Цаке је у томе да се главице више не слажу у бурад на класичан начин већ се ради следеће: купус се прво стави у кесе за замрзивач, онда се пробуши, па се тек слаже у буре.
Омиљена зимница постаје тако још укуснија. Како кисели купус има веома препознатљив и јак укус, многи се са великом радозналошћу питају какав ли тек има укус овако припремљен зимски специјалитет.
А нама је Слободанка из Футога дала свој савет за кисели купус: „Људи најчешће греше са количином соли”.
Када је реч о ценама, главица футошког купуса кошта од 80 до 100 динара по килограму, док се хибридни купус продаје за око 40 динара.
Паковања резаног купуса, од пет до 10 килограма може се наћи по цени од 100 динар,а пише Курир.