ЈОШ КАО МУЗИЧАР „ДРОГИРАО” СЕ ЧОКОЛАДОМ, А ОНДА ОДЛУЧИО ДА СМУЋКА НЕВИЂЕНЕ УКУСЕ: Лаванду, маслиново уље, свињску маст, магареће млеко... Има и слатку ЛП која може да се слуша
Маринко Бишкић је један од оснивача познатог бенда „Ђаволи”, био је и фронтмен и гитариста бенда „Fon Biskich & Народно благо”, а када се панкерска сцена „утишала”, Бишкић је покренуо приватан посао.
Најпре је основао фирму специјализовану за зачине, а касније и за ручно прављену чоколаду. Његове чоколаде нису обичне – он се не боји да споји оно што други не би ни покушали: лаванду, маслиново уље, па чак и магареће млеко. Оно што је најнеобичније јесте његова чоколада са кремом на бази свињске масти црне славонске свиње.
„Истина је да сам 1988. покушавао да студирам и радим у Загребу као ноћни чувар у фабрици зачина. Три године сам издржао неспавање и одлазак на предавања, али онда сам дигао кредит од 10.000 марака и кренуо. Почетак није био чоколада, него зачини. Већ 35 година производимо зачине. А чоколада? О чоколади сам сањао одувек”, рекао је Бишкић.
Најпознатији његов изум је чоколадна грамофонска плоча која заиста може да свира – и затим се поједе. Том идејом спојио је два света која га чине оним што јесте: музику и чоколаду.
„Хтео сам да направим нешто што има и звук и укус, да не буде само производ, већ искуство – објаснио је Бишкић.
„Кад су сви из Трста доносили виски и цигарете, ја сам се враћао с врећама чоколаде”, рекао је једном кроз осмех.
Признаје да је још као млади панкер био „залуђен чоколадом”. Није конзумирао алкохол, ни опијате, али „дрогирао се чоколадом”, како каже. Прве рецепте тестирао је с бендом.
„Донео бих им узорак на пробу, давали би коментаре и враћали да поправим. Након шест месеци експеримената, отворио сам производњу”, причао је он, преноси Index.
Чоколада од свињске масти
Међу најнеобичнијим производима налазе се пуњене чоколаде с кремом од маслиновог уља и с кремом на бази свињске масти црне славонске свиње.
„Та рецептура је заштићена у Заводу за интелектуално власништво. Људи се у почетку згрозе, али кад пробају, одушеве се”, каже.