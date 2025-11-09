СУБОТИЧКИ КОШАРКАШИ ПРЕД НОВИМ ИЗАЗОВОМ У АБА ЛИГИ Илирије као поправни испит
Кошаркаши Спартака у понедељак од 18 часова гостују Илирији у малој дворани „Тиволи“, у оквиру 6. кола Б групе АБА лиге. Суботичани у овај дуел улазе пуни самопоуздања, иако су недавно поражени од Гран Канарије у ФИБА Лиги шампиона. Вицешампион Србије има максималан учинак од 4–0 у досадашњем току регионалног шампионата.
Тренер Спартака Владимир Јовановић није штедео речи хвале за новопеченог абалигаша.
– Очекује нас утакмица са Илиријом, која је новајлија у АБА лиги. Иако имају само једну победу, показали су да могу да играју веома добро – против Црвене звезде су имали квалитетно издање у гостима, а несрећно су изгубили од Беча. Њихов тренутни учинак не одражава реално њихов квалитет. Ми морамо да се носимо с тим изазовом, иако немамо пуно времена за припрему. Очекујемо веома интензивну утакмицу, јер ће они сигурно желети да дођу до победе. На домаћем терену су савладали Задар у неизвесној завршници, што довољно говори о њиховом карактеру. С наше стране, очекујемо добар приступ, већу енергију и интензитет током целог меча – навео је стратег Суботичана.
В. М. П.