broken clouds
12°C
09.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СУБОТИЧКИ КОШАРКАШИ ПРЕД НОВИМ ИЗАЗОВОМ У АБА ЛИГИ Илирије као поправни испит

09.11.2025. 16:26 16:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Спартак
Фото: Spartak (A. Šećerov)

Кошаркаши Спартака у понедељак од 18 часова гостују Илирији у малој дворани „Тиволи“, у оквиру 6. кола Б групе АБА лиге. Суботичани у овај дуел улазе пуни самопоуздања, иако су недавно поражени од Гран Канарије у ФИБА Лиги шампиона. Вицешампион Србије има максималан учинак од 4–0 у досадашњем току регионалног шампионата.

Тренер Спартака Владимир Јовановић није штедео речи хвале за новопеченог абалигаша.

– Очекује нас утакмица са Илиријом, која је новајлија у АБА лиги. Иако имају само једну победу, показали су да могу да играју веома добро – против Црвене звезде су имали квалитетно издање у гостима, а несрећно су изгубили од Беча. Њихов тренутни учинак не одражава реално њихов квалитет. Ми морамо да се носимо с тим изазовом, иако немамо пуно времена за припрему. Очекујемо веома интензивну утакмицу, јер ће они сигурно желети да дођу до победе. На домаћем терену су савладали Задар у неизвесној завршници, што довољно говори о њиховом карактеру. С наше стране, очекујемо добар приступ, већу енергију и интензитет током целог меча – навео је стратег Суботичана.

В. М. П.

 

кошарка
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај