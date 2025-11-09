ЈЕДНА ЗГРАДА, ЦЕО ГРАД – УПОЗНАЈТЕ ВИТИЈЕР, НАЈЧУДНИЈЕ МЕСТО НА СВЕТУ Сви под истим кровом: школа, полиција, продавница и 263 становника!
Скривен у популарној туристичкој дестинацији налази се град као ниједан други. Витијер, на Аљасци, дом је 263 становника и култних Бегич кула, али има једну изванредну карактеристику.
Читаво његово становништво живи, ради и дружи се под једним кровом, сналазећи се у свакодневном животу унутар зидова једне 14-спратне зграде.
Изграђена током Хладног рата као војна касарна, зграда сада служи као самостални центар заједнице, смештајући станове, пошту, продавницу прехрамбених производа, здравствену клинику, цркву, па чак и полицијску станицу, пише The Sun.
Овај јединствени распоред ствара осећај другарства међу становницима и подстиче начин живота који спаја изолацију са повезаношћу. Али привлачност Витијера не лежи само у његовој изванредној заједници већ и у његовој богатој историји и стратешком значају као капије ка дивљини Аљаске.
Витијерова прича почиње са Чугачима, који су користили ово подручје као кључну руту за пренос робе Турнегејн. Овај природни пролаз је повезивао воде залива Принца Вилијама са унутрашњошћу Аљаске, омогућавајући трговину и транспорт.
Средином 20. века, Витијерова улога се драматично променила. Током Другог светског рата, америчка војска је препознала стратешку локацију града.
Окружен планинама и често обавијен облацима, Витијер је био идеална, готово невидљива лука за војне операције.
Изградња Федералне железнице 1943. године додатно је појачала његов значај, омогућавајући ефикасан транспорт терета, трупа и залиха.
Две култне грађевине дефинишу Витијерово ратно наслеђе: сада напуштена зграда Бакнер, некада названа „град под једним кровом“ због својих самосталних објеката и Бегич куле, првобитно изграђене за смештај војног особља.
Отпорност града је тестирана 1964. године, када је земљотрес на Велики петак – најјачи потрес у историји Северне Америке – изазвао цунамије који су проузроковали значајна разарања.
Упркос разарању, Витијер је обновљен и прешао из војне базе у цивилни град, региструјући се као град 1969. године.
Под једним великим кровом
Бегич није само стамбена зграда већ и откуцај срца Витијера. Унутар његових зидина налазе се основне службе попут продавнице прехрамбених производа, школе, поште, па чак и градске полицијске управе.
Ова централизација је практична, посебно имајући у виду често сурову субарктичку климу Витијера, где обилни снег и јаки ветрови могу изоловати град недељама. Са високим ризиком да становници остану заробљени у својим домовима или у другим зградама, људима је лакше да живе у истој згради и да могу да приступе услугама.
Становници описују живот у Бегич Тауерсу као згодан и вођен заједницом. Заједнички простори подстичу друштвену интеракцију, а зграда је домаћин честих догађаја, од роштиља до празничних прослава.
Туризам камен темељац економије Витијера
Витијерова локација на врху канала Пасаж нуди задивљујући поглед на планине Чугач и залив Принца Вилијама. Део је Националне шуме Чугач, друге највеће националне шуме у Сједињеним Државама, и дом је разноврсних дивљих животиња, укључујући морске видре, фоке и грбаве китове.
Субполарна океанска клима града обележена је обилним падавинама, са скоро 200 инча падавина годишње, што га чини једним од највлажнијих места у САД.
Зиме су хладне, али ублажене океаном, док су лета хладна и идеална за активности на отвореном попут планинарења, вожње кајаком и посматрања дивљих животиња. Витијерова локација га такође смешта у сеизмички активну зону.
Земљотрес из 1964. године остаје кључни догађај у његовој историји, преобликујући и његову географију и инфраструктуру.
Долазак у Витијер је авантура сама по себи. Меморијални тунел Антона Андерсона, инжењерско чудо дугачко четири километра, повезује град са остатком Аљаске.
Овај тунел са једном траком је најдужи аутопутски тунел у Северној Америци и наизменично се мења између саобраћаја возила и возова по временском распореду. Отворен за аутомобиле 2000. године, тунел је трансформисао приступачност Витијера, подстакао туризам и учинио град кључном тачком укрцавања за крстарења кроз залив Принца Вилијама.
Витијерова дубоководна лука без леда такође игра виталну улогу у економији Аљаске. Подржава комерцијални риболов, превоз терета и туризам, а истовремено служи као главна станица за Аљаски морски аутопут. Туризам је постао камен темељац економије Витијера.
Сваког лета, град дочекује преко 700.000 посетилаца жељних да истраже фјордове, глечере и дивље животиње залива Принца Вилијама.
Заштићене воде канала Пасиџ чине га жариштем за кајакарење и крстарења глечерима, привлачећи авантуристе из целог света. Витије служи и као миран дом за своје становнике и као ужурбано средиште за туристе који истражују дивљину Аљаске.
Мешавина изолације и заједништва у граду ствара начин живота који је једнако препознатљив као и његова географија. Од порекла као аутохтоног портажа до еволуције у стратешку војну базу и модерну капију, Витијерова прича је прича о отпорности и заједништву.