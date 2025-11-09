scattered clouds
ЈЕДАН САСТОЈАК ПРЕТВАРА ОБИЧНУ КАФУ У НАПИТАК БЕЗ ГОРЧИНЕ И ВЕЋ ГА ИМАТЕ У КУХИЊИ Прокувајте органска јаја, самељите љуску и уживајте!

09.11.2025. 13:41
Пише:
Дневник
Извор:
Крстарица
kafa
Фото: Pixabay.com

Љуске јајета садрже калцијум-карбонат који неутралише киселине. Када се додају пре кувања или у готову кафу, укус постаје невероватан.

Љуске јајета сви бацамо, а оне су заправо ризница корисних минерала. Постоје теорије да је она препуна корисних састојака – има прегршт калцијума, гвожђа, бакра, мангана, цинка, флуора, фосфора и хрома. Ако додате љуске од јајета у кафу добићете уравнотеженији и мање горак напитак, ефекат је магичан.

Моја свекрва их је сваког јутра додавала у кафу, а када ми је објаснила зашто, одмах сам почела да радим исто. Резултат? Кафа је постала блажа, укуснија и пријатнија за стомак.

jaje
Фото: Pixabay.com

Зашто љуске јајета додавати у кафу?

Природне киселине у кафи често дају горак укус. Љуске јајета садрже калцијум-карбонат који неутрализује те киселине. Када се додају у млевену кафу пре кувања или у већ припремљен напитак, укус постаје уравнотеженији и мање горак.

Како се припремају љуске јајета?

Прави се од органских јаја. Оперите их, ставите у врелу воду и прокувавајте 10 минута. Не користите љуску од сирових јаја. Прокуване љуске осушите, ставите у рерну на 150 степени десет минута. На крају их изблендирајте. Прах чувајте у фрижидеру. Дневно узимајте 1,5 до три кашичице. Тај прах се додаје у кафу – једноставно и ефикасно.

kafa
Фото: Pixabay.com

Додатне користи у домаћинству

Осим у кафи, корисне су и у башти као компост богат минералима, за чишћење каменца, па чак и за негу коже и косе.

Осушене самељите у блендеру док не добијете фини прах. Помешајте га са содом бикарбоном у односу 1:3, потом додајте воду или сирће и овом мешавином можете чистити загореле шерпе или плехове, каменац на WC шољи и друге „упорне” наслаге код којих обична средства за прање не помажу.

Пуне су калцијум-карбоната који је добар за биљке. Само их осушите и самељите у прах или колико је год ситно могуће. Чувајте прах у тегли како би вам увек био надохват руке. Помешајте овај прах с мало земље за цвеће, и ставите на место где је потребно мало ђубрива.

Да ли је безбедно?

Да – ако се правилно оперу и осуше, нема ризика. Важно је да се не користе сирове љуске без претходне припреме.

