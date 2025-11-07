ПИЈАЧНЕ ЦЕНЕ ПОЛЕТЕЛЕ ПРЕД МИТРОВДАН Купус, паприка и домаћи колачи папрено скупи
Поред класичне куповине, многе пијаце ових дана организују и мале манифестације и базаре, па атмосфера више подсећа на прави вашар него на обичан радни дан.
Све који сутра обележавају Митровдан занима колико стварно новца треба да издвоје за припрему славске трпезе.
Курир телевизија проверавала је да ли су се и трговци на пијацама припремили за сутрашњу славу са својим ценовницима, јер знамо колико су променљиви уочи великих празника.
Гордана, продавачица на пијаци, говорила је за емисију "Редакција":
- Продајем купус, домаћи. 300 динара је килограм купуса. Али, цене смо током целе године држали ниске. Квалитет паприке је прва класа, све је свеже и све је из баште и пластеника. Наш Београд и Србија се могу похвалити са нама.
Купус и паприка су и ове године најтраженији, јер се без њих не може замислити добра славска трпеза. Уз њих, тражене су и јабуке, ораси, мед и вино - производи који су саставни део сваког славског стола. Продавци кажу да су спремни и да су се потрудили да, упркос расту трошкова, да задрже повољне цене.
На пијаци се могу наћи и домаћи колачи, килограм кошта 1.300 динара. Што се тиче зимнице, џемови се крећу од 700 до 1.200 динара, док је цена парадајза 300 динара.
На Кванташу је цена везе паприке 100 динара, док је печена паприка по килограму од 500 до 600 динара.
Цене у поређењу са прошлом годином су "за нијансу више", али се квалитет робе поправио. Већина додаје да на пијацама и даље може да се нађе домаће, проверено и укусно и да се исплати дати који динар више ако је роба свежа и здрава.
На тезгама се, осим воћа и поврћа, могу наћи и сухомеснати производи, домаћа ракија, мед, сир, али и украсни детаљи за славску трпезу, све оно што даје посебан празнични дух. Поред класичне куповине, многе пијаце ових дана организују и мале манифестације и базаре, па атмосфера више подсећа на прави вашар него на обичан радни дан.
Базари на београдским пијацама
Јелена Николић, ПР Градске пијаце, позвала је све љубитеље домаће хране и производа да посете базаре који се одржавају на београдским пијацама:
- Београдске пијаце су места где наши суграђани током целе године пазаре, а током слава су оне прва места где се набављају намирнице. На пијаци Стари Меркатор, овог викенда одржава се базар занатства од 08 - 16х. Ту ће бити разни уникатни производи. А на пијаци Бањица се у исто време одржава караван зимнице.
Према речима представника Градске пијаце, интересовање купаца је појачано још од почетка недеље, а највећа гужва очекује се управо уочи самог празника. Понуда је богата - од свежег поврћа и воћа, преко меса и рибе, до традиционалних славских колача и готових јела за оне који немају времена да кувају.
Сви који сутра прослављају Митровдан, а још нису обавили куповину, имају прилику да то учине данас уз богату понуду, приступачне цене и ведру празничну атмосферу која је већ завладала на београдским пијацама.
Мина Маслаковић, Курир