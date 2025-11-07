ХАОС У ШАПЦУ, УЧЕНИК ДОНЕО НОЖ У ОСНОВНУ ШКОЛУ! Наставници хитно реаговали, родитељи револтирани
Према незваничним информацијама до којих су дошле Шабачке новости, ученик седмог разреда Основне школе "Мајур" у Мајуру у среду је донео нож у школу.
Према сазнањима, он је извадио нож пред другим ученицима, који су одмах обавестили дежурне наставнике, а који су затим код поменутог ученика открили поседовање ножа, те исти одмах одузели.
Револтирани родитељи ученика тог одељења седмог разреда, који тврде да поменути ученик веома често прави проблеме, у четвртак нису послали децу на наставу, а разредни старешина сазвао је хитан родитељски састанак.
- Мислимо да школа не ради довољно како би заштитила нашу децу, ми смо одлучни да децу не шаљемо у школу, док се ова ситуација не разреши. Овог пута сва срећа нико није повређен, али не смемо да чекамо да се некаква повреда догоди, тражимо од надлежних да реагују - објашњава једна видно забринута мајка.
Мајка детета ком је наводно прећено ножем, пријавила је полицији овај случај, а према незваничним наводима родитеља, полиција у овом случају није реаговала уз образложење да нема елемената дела по ком би полиција или тужилаштво могли да реагују.
Школа незванично потврдила?
Локалним медијима је незванично потврђено и у ОШ "Мајур" да је до инцидента дошло.
- Да, све се догодило у среду током наставе, а ученици одељења седмог разреда пријавили су случај наставницима који су утврдили да је малолетник донео нож у школу. Одмах смо спровели све процедуре, одржан је састанак Тима за борбу против насиља, те су обавештене све надлежне инстутуције, такође, заказан је хитан родитељски састанак - наводе из поменуте школе, незванично.
Према незваничним информацијама локалног портала, против ученика који је донео нож на наставу покренут је дисциплински поступак, због теже повреде обавеза ученика јер је прекршен Закон о основама система образовања и васпитања у делу који се односи на уношење оружја, пиротехничког средства или другог предмета који може да угрози или повреди друго лице у школу.
Србија Данас/Шабачке новости