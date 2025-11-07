overcast clouds
ПОМОЗИМО ЛУКИ (11) ДА ОДЕ НА ОПЕРАЦИЈУ И ПОНОВО ПРОГЛЕДА Удружење „Не игнориши” покренуло акцију – потребно још 500.000 динара

07.11.2025. 10:57 11:01
Пише:
Слађана Аничић Илић
Извор:
Дневник
лука
Фото: Удружење „Не игнориши”

Лука Ћулибрк из Гајдобре, дечак од 11 година, поново се суочава са озбиљним здравственим изазовом.

Након што је већ имао успешну трансплантацију рожњаче, пред њим је нова операција у клиници „Свети вид”, која мора да се обави до краја децембра. Лука болује од ретке болести – дегенеративне рожњаче, а за трансплантацију је неопходно прикупити још 500.000 динара.

Драган Ступар из Удружења „Не игнориши Челарево” за Дневник каже да за успешан наставак лечења недостаје доста новца, те апелује на све који могу да се одазову акцији. 

– Лука и његова породица моле све људе великог срца да помогну и на тај начин омогуће дечаку да безбрижно дочека операцију. Свака донација, ма колико мала, приближава Луку циљу. Хуманост и солидарност могу учинити да овај храбри дечак ускоро поново види свет око себе – казао је Ступар. 

Једанаестогодишњи Лука из Гајдобре болује од ретке болести – дегенеративне рожњаче, а за трансплантацију је неопходно прикупити још 500.000 динара

Донације се могу уплатити преко Удружења „Не игнориши Челарево”. Динарски рачун (Ерсте Банк Србија): 340-0001000138855-72, донација за Луку. Девизни рачун (CHF): 340-1000138862-51, IBAN: RS35340000100013886251, SWIFT: GIBARS22. За помоћ преко Вестерна или Риа, контакт: Вибер 060/167-5677.

Драган Ступар из Челарева оснивач је више од две године Удружења „Не игнориши” и на разне начине помаже угроженима широм Србије. 

