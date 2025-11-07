overcast clouds
12°C
07.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УХАПШЕН ЗБОГ ЗЛОУПОТРЕБЕ ПОЛОЖАЈА Нестао новац Новог сада, Покрајине и Републике за 43 пројекта вредна више од 15 милиона динара

07.11.2025. 12:24 12:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com / dnevnik.rs

Више јавно тужилаштво у Новом Саду саопштило је да је у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције и Управом криминалистичке полиције ухапшен Д.Ј., осумњичен за продужено кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица.

Према наводима тужилаштва, постоји основана сумња да је осумњичени као заступник удружења „Проактивна омладина Ковиља“ и „Центар за едукацију пољопривредника - Агроном“ незаконито располагао средствима која су тим организацијама додељена од Града Новог Сада, АП Војводине и Републике Србије за реализацију 43 пројекта у укупном износу од 15.064.886 динара.

Уместо спровођења планираних активности – предавања, радионица, обука, изложби и фестивала - сав новац је, како се сумња, потрошен на штампу брошура и флајера, док су институцијама достављани лажни извештаји о реализацији пројеката. На тај начин је, према процени тужилаштва, нанета имовинска штета Граду Новом Саду, Покрајини и Републици Србији у наведеном износу.

Осумњиченом је, по одобрењу Посебног одељења за сузбијање корупције, одређено задржавање до 48 сати, након чега ће бити саслушан у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду.

Тужилаштво је такође подсетило да је у периоду од фебруара до октобра 2025. године пред Вишим судом у Новом Саду поднето 11 оптужних предлога против 13 особа због кривичних дела у вези са злоупотребом средстава намењених удружењима грађана, чиме је нанета укупна штета од преко 50 милиона динара.

више јавно тужилаштво хапшење проневера злоупотреба положаја
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ШОКАНТНА ПРОНЕВЕРА У ЕЛЕКТРОПРИВРЕДИ Присвојио новац који су грађани издвојили за утрошену струју НАНЕО ШТЕТУ ОД СКОРО ДВА МИЛИОНА ДИНАРА
najnovija vest opsta

ШОКАНТНА ПРОНЕВЕРА У ЕЛЕКТРОПРИВРЕДИ Присвојио новац који су грађани издвојили за утрошену струју НАНЕО ШТЕТУ ОД СКОРО ДВА МИЛИОНА ДИНАРА

15.10.2025. 11:01 11:02
Волим
0
Коментар
0
Сачувај