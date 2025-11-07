УХАПШЕН ЗБОГ ЗЛОУПОТРЕБЕ ПОЛОЖАЈА Нестао новац Новог сада, Покрајине и Републике за 43 пројекта вредна више од 15 милиона динара
Више јавно тужилаштво у Новом Саду саопштило је да је у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције и Управом криминалистичке полиције ухапшен Д.Ј., осумњичен за продужено кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица.
Према наводима тужилаштва, постоји основана сумња да је осумњичени као заступник удружења „Проактивна омладина Ковиља“ и „Центар за едукацију пољопривредника - Агроном“ незаконито располагао средствима која су тим организацијама додељена од Града Новог Сада, АП Војводине и Републике Србије за реализацију 43 пројекта у укупном износу од 15.064.886 динара.
Уместо спровођења планираних активности – предавања, радионица, обука, изложби и фестивала - сав новац је, како се сумња, потрошен на штампу брошура и флајера, док су институцијама достављани лажни извештаји о реализацији пројеката. На тај начин је, према процени тужилаштва, нанета имовинска штета Граду Новом Саду, Покрајини и Републици Србији у наведеном износу.
Осумњиченом је, по одобрењу Посебног одељења за сузбијање корупције, одређено задржавање до 48 сати, након чега ће бити саслушан у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду.
Тужилаштво је такође подсетило да је у периоду од фебруара до октобра 2025. године пред Вишим судом у Новом Саду поднето 11 оптужних предлога против 13 особа због кривичних дела у вези са злоупотребом средстава намењених удружењима грађана, чиме је нанета укупна штета од преко 50 милиона динара.