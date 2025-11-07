overcast clouds
12°C
07.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РОДИТЕЉИ У ШОКУ Дванаестогодишњак пуцао у ваздух на игралишту, реаговала полиција

07.11.2025. 14:28 14:34
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Фото: Дневник (Р. Хаџић)

Шокантан догађај одиграо се у понедељак на дечјем игралишту у Цирздорфу, у Доњој Аустрији. Дванаестогодишњак је присилио вршњака да клекне пред још четворо деце истог узраста, а затим је испалио неколико хитаца у ваздух из правог "Глок" пиштоља.

Према информацијама истражитеља, пиштољ му је наводно дао отац, који га поседује илегално.

Игралиште, иначе место где се деца играју, претворило се у сцену озбиљног застрашивања и малтретирања. До инцидента је дошло око 16.30 часова, када се на игралишту нашло шест дванаестогодишњака, укључујући и једну девојчицу. Безазлена расправа брзо је ескалирала у озбиљан сукоб.

Фото: pixabay.com

Један од дечака, из суседног града Хелденберга, натерао је вршњака да клекне и извини се. Kада је жртва одбила да се покори, дванаестогодишњак је извадио прави пишољ и испалио неколико хитаца у ваздух.

Истражитељи истичу да је игралиште често место сукоба међу тинејџерима, али да овај инцидент представља посебно озбиљан случај малтретирања и угрожавања безбедности деце. Полиција је покренула истрагу како би се утврдиле све околности догађаја и порекло оружја.

Није забележено да је било физичког рањавања, али догађај је изазвао велику узнемиреност међу родитељима и локалном заједницом, који сада захтевају појачане мере безбедности на дечјим игралиштима у Цирздорфу.

Извор: Телеграф

игралиште насиље над децом насиље међу вршњацима насиље
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај