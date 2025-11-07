РОДИТЕЉИ У ШОКУ Дванаестогодишњак пуцао у ваздух на игралишту, реаговала полиција
Шокантан догађај одиграо се у понедељак на дечјем игралишту у Цирздорфу, у Доњој Аустрији. Дванаестогодишњак је присилио вршњака да клекне пред још четворо деце истог узраста, а затим је испалио неколико хитаца у ваздух из правог "Глок" пиштоља.
Према информацијама истражитеља, пиштољ му је наводно дао отац, који га поседује илегално.
Игралиште, иначе место где се деца играју, претворило се у сцену озбиљног застрашивања и малтретирања. До инцидента је дошло око 16.30 часова, када се на игралишту нашло шест дванаестогодишњака, укључујући и једну девојчицу. Безазлена расправа брзо је ескалирала у озбиљан сукоб.
Један од дечака, из суседног града Хелденберга, натерао је вршњака да клекне и извини се. Kада је жртва одбила да се покори, дванаестогодишњак је извадио прави пишољ и испалио неколико хитаца у ваздух.
Истражитељи истичу да је игралиште често место сукоба међу тинејџерима, али да овај инцидент представља посебно озбиљан случај малтретирања и угрожавања безбедности деце. Полиција је покренула истрагу како би се утврдиле све околности догађаја и порекло оружја.
Није забележено да је било физичког рањавања, али догађај је изазвао велику узнемиреност међу родитељима и локалном заједницом, који сада захтевају појачане мере безбедности на дечјим игралиштима у Цирздорфу.
Извор: Телеграф