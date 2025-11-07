СЛЕДИ РЕВИЗИЈА БИРАЧКОГ СПИСКА Посланици усвојили измене Закона о бирачком списку на основу препорука ОДИХР-а
БЕОГРАД: Посланици Скупштине Србије усвојили су данас измене Закона о јединственом бирачком списку који предвиђа увођење комисије која ће имати задатак и овлашћења да ревидира Јединствени бирачки списак.
Од 170 присутних посланика, "за" је гласало 133, "против" 26, док је уздржаних било 11.
Измене Закона резултат су парламентарног дијалога о унапређењу изборних услова који је започет у априлу 2024. године на основу извештаја посматрачких мисија ОЕБС и ОДИХР о посматрању избора у Србији.
Како се наводи у образложењу измена тог закона, дијалог је вођен у складу са првом приоритетном препоруком ОДИХР из Коначног извештаја о ванредним парламентарним изборима одржаним 17. децембра 2023. године.
Изменама Закона, на предлог опозиционих посланика, предвиђа се формирање комисије која ће се бавити ревизијом Јединственог бирачког списка (ЈБС).
„Предлогом закона се предлаже успостављање сталне комисије са задатком да обавља периодичне ревизије Јединственог бирачког списка, што укључује и утврђивање чињеничног стања о управљању, вођењу и тачности ЈБС и контролисање поступка његовог ажурирања, а све у циљу унапређења тачности, али и транспарентности и поверења грађана у ЈБС“, наводи се у образложењу.
Како се додаје, ревизију бирачког списка обавља Комисија за ревизију, верификацију и контролу тачности и ажурирања бирачког списка, а у вршењу овлашћења доноси одлуке, подноси захтеве, издаје налоге, даје мишљења и доноси извештаје.
Комисија је, како се наводи, самостално и независно тело које чини десет чланова и њихови заменици које именује Народна скупштина, од чега се осам чланова и њихови заменици именују на предлог посланичких група, док се два члана и њихови заменици именују на предлог удружења која су од стране Републичке изборне комисије добила овлашћења за посматрање најмање три изборна поступка.
Комисија је објавила и најмање три извештаја о налазима посматрања тих изборних поступака, за шта су тренутно задужене ЦРТА и Цесид.
Чланове комисије предлажу пет највећих посланичких група у Народној скупштини које су део парламентарне већине, а три највеће опозиционе посланичке групе предлажу свака по једног члана и једног заменика члана Комисије.
Предлог измена закона има за циљ да унапреди поверење грађана у ЈБС и кроз уношење законских одредби о доступности података у ЈБС-у како најширој јавности, тако и политичким субјектима који учествују на изборима и домаћим посматрачима изборног процеса, што је у складу са препорукама ОДИХР-а.
Измене закона предложио је посланик СНС Угљеша Мрдић који је прво Одбору за уставна питања и законодавство доставио унапређену верзију свог предлога, измењену у циљу додатног приближавања предлогу Удружења ЦРТА.
Пре него што су се измене нашле пред одборницима, Одбор је организовао четири јавна слушања посвећена разматрању предлога, а након њих и коментара ОДИХР-а, Мрдић је Одбору за уставна питања и законодавство, односно њеној Радној групи за унапређење изборног процеса у више наврата достављао допуњене верзије предлоге који су били ревидирани и унапређени у складу са мишљењима ОДИХР-а.
Коначан текст закона са изменама проистекао је из последњег предлога народног посланика Угљеше Мрдића од 14. октобра 2025. године, који је истог дана био достављен свим посланичким групама, удружењима ЦРТА, Цесид и Транспарентност Србија.