ГРАДИ СЕ ТУРИСТИЧКИ КАМП У СЕЧЊУ Маја Гојковић: За прву фазу 30 милиона динара; ОБЕЗБЕЂЕНО 250 МИЛИОНА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић данас је посетила Сечањ и том приликом председнику Општине Небојши Мељанцу уручила уговор о финансирању прве фазе радова на изградњи туристичког кампа на Тамишу, за шта је из покрајинског буџета издвојено 30 милиона динара.
Ова фаза радова обухвата инфраструктурно уређење локације на којој ће бити изграђен камп, чиме ће општина Сечањ добити нови садржај који ће допринети развоју одрживог туризма.
„Уз очувану животну средину, природу, реку и близину границе са Румунијом, што су велики потенцијали општине Сечањ, изградња кампа биће важан садржај за привлачење још већег броја туриста“, истакла је председница Покрајинске владе.
Према њеним речима, средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су након ребаланса покрајинског буџета, а у оквиру другог овогодишњег конкурса Покрајинског секретаријата за привреду и туризам.
„За финансирање пројеката развоја туризма Покрајинска влада је, преко ресорног секретаријата, ове године укупно издвојила 250 милиона динара, како би се градовима и општинама широм АП Војводине омогућило да реализују или започну реализацију важних подухвата у овој области“, изјавила је Гојковићева.
Председник Општине Сечањ Небојша Мељанац истакао је да реализација пројекта обухвата три фазе и да ће њиме бити знатно унапређена туристичка понуда ове општине.
Овом приликом, председница Гојковић је одржала радни састанак са руководством Општине, где се разговарало о пројектима који се реализују на територији те општине уз подршку Покрајинске владе, у циљу обезбеђивања стабилнијег и квалитетнијег снабдевања пијаћом водом и унапређења комуналне инфраструктуре.
Догађају је присуствовао и покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић.