ПРЕТИЦАО КОЛОНУ ВОЗИЛА ПРЕКО ПУНЕ ЛИНИЈЕ! Насилничка вожња на путу Бечеј - Бачко Градиште

07.11.2025. 15:15 15:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

У четвртак, 6. новембра, на подручју Јужнобачког округа, догодило се 11 саобраћајних незгода у којима је једно лице задобило тешке, а два лаке телесне повреде а на подручју Града Новог Сада, осам, и у њима је једна особа теже, а две лакше повређене.

То је саопштила Полицијска управа Нови Сад.

Полицијска управа у Новом Саду је, 6. новембра, на подручју Јужнобачког округа, открила и санкционисала укупно 312 прекршаја из Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

На овом подручју, из саобраћаја је искључено 11 возача и једно возило, а задржана су два возача, један због вожње под дејством алкохола, а други због насилничке вожње јер је, на путу Бечеј - Бачко Градиште, претицао колону возила преко пуне линије, саопштила је Полицијска управа Нови Сад. 

Они ће, уз прекршајне пријаве, бити приведени надлежном прекршајном судији.

насилничка вожња бечеј претицање
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
