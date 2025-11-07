ПРЕТИЦАО КОЛОНУ ВОЗИЛА ПРЕКО ПУНЕ ЛИНИЈЕ! Насилничка вожња на путу Бечеј - Бачко Градиште
У четвртак, 6. новембра, на подручју Јужнобачког округа, догодило се 11 саобраћајних незгода у којима је једно лице задобило тешке, а два лаке телесне повреде а на подручју Града Новог Сада, осам, и у њима је једна особа теже, а две лакше повређене.
То је саопштила Полицијска управа Нови Сад.
Полицијска управа у Новом Саду је, 6. новембра, на подручју Јужнобачког округа, открила и санкционисала укупно 312 прекршаја из Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
На овом подручју, из саобраћаја је искључено 11 возача и једно возило, а задржана су два возача, један због вожње под дејством алкохола, а други због насилничке вожње јер је, на путу Бечеј - Бачко Градиште, претицао колону возила преко пуне линије, саопштила је Полицијска управа Нови Сад.
Они ће, уз прекршајне пријаве, бити приведени надлежном прекршајном судији.