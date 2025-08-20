ЗА ВОЛАНОМ БЕЗ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ И ТРЕШТЕН ПИЈАН, СА ВИШЕ ОД 2 ПРОМИЛА АЛКОХОЛА! Насилничка вожња у Новом Саду!
У протекла 24 сата, на подручју Јужнобачког округа, догодило се 14 саобраћајних незгода у којима је једно лице задобило тешке, а девет лаке телесне повреде, саопштила је Полицијска управа Нови Сад (ПУНС).
У истом периоду, на подручју Града Новог Сада, догодило се 13 саобраћајних незгода у којима је једна особа теже, а осам је лакше повређено. Полицијска управа у Новом Саду је, 19. августа, на подручју Јужнобачког округа, открила и санкционисала укупно 277 прекршаја из Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
На овом подручју, из саобраћаја је искључено 13 возача и два возила, а задржан је један возач, због насилничке вожње, јер је, у Новом Саду, возио, без возачке дозволе, у стању потпуне алкохолисаности, са више од 2 промила алкохола у организму. Он ће, уз прекршајну пријаву, бити приведен надлежном прекршајном судији, саопштилља је Полицијска управа Нови Сад (ПУНС)