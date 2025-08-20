clear sky
34°C
20.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
100.4398
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗА ВОЛАНОМ БЕЗ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ И ТРЕШТЕН ПИЈАН, СА ВИШЕ ОД 2 ПРОМИЛА АЛКОХОЛА! Насилничка вожња у Новом Саду!

20.08.2025. 16:32 16:37
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
s
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

У протекла 24 сата, на подручју Јужнобачког округа, догодило се 14 саобраћајних незгода у којима је једно лице задобило тешке, а девет лаке телесне повреде, саопштила је Полицијска управа Нови Сад (ПУНС).

У истом периоду, на подручју Града Новог Сада, догодило се 13 саобраћајних незгода у којима је једна особа теже, а осам је лакше повређено. Полицијска управа у Новом Саду је, 19. августа, на подручју Јужнобачког округа, открила и санкционисала укупно 277 прекршаја из Закона о безбедности саобраћаја на путевима. 

На овом подручју, из саобраћаја је искључено 13 возача и два возила, а задржан је један возач, због насилничке вожње, јер је, у Новом Саду, возио, без возачке дозволе, у стању потпуне алкохолисаности, са више од 2 промила алкохола у организму. Он ће, уз прекршајну пријаву, бити приведен надлежном прекршајном судији, саопштилља је Полицијска управа Нови Сад (ПУНС) 

насилничка вожња вожња под дејством алкохола полицијска управа нови сад
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај