overcast clouds
12°C
07.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) НАСИЉЕ У СПЛИТУ НИЈЕ ЗАУСТАВИЛО ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ Вечерас У ЗАГРЕБУ уз присуство високих званица

07.11.2025. 14:14 14:22
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц/Дневник
Коментари (0)
Zagreb
Фото: pixabay.com

На отварању изложбе присуствоваће значајни говорници, укључујући представнике Музеја града Београда и кустоскињу Невену Петрић

Инцидент у Сплиту, где је група маскираних мушкараца прекинула одржавање догађаја уз говор мржње, изазвао је реакцију полиције

Вечерас се у Загребу отвара изложба „Ефемерис – легат Дејана Медаковића”, којом званично почињу овогодишњи Дани српске културе — исти они које су у Сплиту покушали да спрече насиљем и говором мржње, поручују из СДK-а.

Догађај организује Српско културно друштво „Просвјета” у 19 часова, у просторијама Српског културног центра у Загребу.

Поред Милорада Пуповца и Николе Вукобратовића, председника СKД „Просвјета”, на отварању ће говорити и представници Музеја града Београда, као и кустоскиња изложбе Невена Петрић, извршна директорка за културу СKД „Просвјета”.

Подсетимо, група маскираних мушкараца одевених у црно у понедељак увече, уз усташке покличе, отерала је публику, углавном децу и пензионере, из простора у којем је требало да се одрже Дани српске културе у Хрватској.

Деветоро мушкараца које је сплитска полиција привела и кривично пријавила због инцидента добили су једномесечни истражни затвор.

За сутра у Сплиту је најављен протест навијачке групе Торцида којем су се придружила и удружења ветерана из последњег рата, против одлуке сплитског истражног судије.

Да ли ће полиција бити присутна у Загребу?

- Полиција је упозната са свим таквим и сличним манифестацијама и догађајима, и сигурно је да ће, у складу с тим, проценити ситуацију за сваки појединачни догађај који се организује. Да је полиција имала информацију да ће се тај програм одржати, можда би – и верујем да би – обезбедила макар минимално присуство, чисто из превентивних разлога, као што то иначе чини свакодневно - рекао је министар унутрашњих послова Давор Божиновић.

Извор: Блиц

загреб сплит дани српске културе инцидент
Извор:
Блиц/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај