(ВИДЕО) НАСИЉЕ У СПЛИТУ НИЈЕ ЗАУСТАВИЛО ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ Вечерас У ЗАГРЕБУ уз присуство високих званица
На отварању изложбе присуствоваће значајни говорници, укључујући представнике Музеја града Београда и кустоскињу Невену Петрић
Инцидент у Сплиту, где је група маскираних мушкараца прекинула одржавање догађаја уз говор мржње, изазвао је реакцију полиције
Вечерас се у Загребу отвара изложба „Ефемерис – легат Дејана Медаковића”, којом званично почињу овогодишњи Дани српске културе — исти они које су у Сплиту покушали да спрече насиљем и говором мржње, поручују из СДK-а.
Догађај организује Српско културно друштво „Просвјета” у 19 часова, у просторијама Српског културног центра у Загребу.
Поред Милорада Пуповца и Николе Вукобратовића, председника СKД „Просвјета”, на отварању ће говорити и представници Музеја града Београда, као и кустоскиња изложбе Невена Петрић, извршна директорка за културу СKД „Просвјета”.
Подсетимо, група маскираних мушкараца одевених у црно у понедељак увече, уз усташке покличе, отерала је публику, углавном децу и пензионере, из простора у којем је требало да се одрже Дани српске културе у Хрватској.
Деветоро мушкараца које је сплитска полиција привела и кривично пријавила због инцидента добили су једномесечни истражни затвор.
За сутра у Сплиту је најављен протест навијачке групе Торцида којем су се придружила и удружења ветерана из последњег рата, против одлуке сплитског истражног судије.
Да ли ће полиција бити присутна у Загребу?
- Полиција је упозната са свим таквим и сличним манифестацијама и догађајима, и сигурно је да ће, у складу с тим, проценити ситуацију за сваки појединачни догађај који се организује. Да је полиција имала информацију да ће се тај програм одржати, можда би – и верујем да би – обезбедила макар минимално присуство, чисто из превентивних разлога, као што то иначе чини свакодневно - рекао је министар унутрашњих послова Давор Божиновић.
Извор: Блиц