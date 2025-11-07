86 ОДСТО ГРАЂАНА СРБИЈЕ ПОДРЖАВА СИСТЕМ ВРАЋАЊА ЛИМЕНКИ И БОЦА Висок ниво свести о заштити животне средине
БЕОГРАД: У Србији 86 одсто грађана подржава увођење система повраћаја амбалаже (DRS) док 57 одсто верује да циркуларна амбалажа подразумева паметан дизајн који омогућава њено лако рециклирање и поновну употребу материјала.
Србија је показала највећи степен подршке међу свим земљама обухваћеним глобалним истраживањем "Every Can Counts".
Резултати показују, како је наведено, да Србија има јединствену прилику да предводи регион у преласку на истински кружну економију и ефикасан систем рециклаже.
Алуминијумска лименка је амбалажа са највећом стопом рециклаже у односу на сва друга паковања - 71 одсто је глобална стопа њеног рециклирања, а само 17 одсто испитаника је препознаје као амбалажу која се највише рециклира.
Истраживања показују да се стаклена амбалажа рециклира 34 одсто, док се пет боце рециклирају 40 одсто.
Људи све више препознају и разумеју концепт циркуларне економије и његов значај за заштиту животне средине, показује најновије међународно истраживање спроведено у 16 земаља на више од 16.000 испитаника.
За половину испитаника, циркуларна амбалажа подразумева да се рециклира у исти производ изнова и изнова, док 57 одсто испитаника верује да циркуларна амбалажа подразумева паметан дизајн који омогућава њено лако рециклирање и поновну употребу материјала.
Иако систем депозита још није у потпуности уведен, грађани Србије показали су највећу подршку DRS-у у целом истраживању, чак 86 одсто док девет од 10 испитаника верује да би управо овај систем најефикасније обезбедио рециклажу амбалаже за пиће.
У другим земљама подршка такође достиже високе нивое - 85 одсто у Бразилу, 83 одсто у Грчкој, 82 одсто у Белгији и 80 одсто у Мађарској, што показује да DRS ужива широку глобалну подршку и поверење јавности.
Поред тога, 58 одсто испитаника у Србији залаже се за систем у којем би износ депозита био већи за амбалажу већег формата, односно да се вредност повраћаја повећава у складу са величином амбалаже, што показује да грађани желе праведан и подстицајан модел који додатно мотивише на рециклажу.
Грађани Србије већ показују висок ниво свести о важности заштите животне средине: девет од 10 испитаника види пластични отпад као један од највећих еколошких проблема данашњице, равноправан са климатским променама.
Према истраживању, 71 одсто испитаника у Србији каже да би више рециклирали када би процес био једноставнији, забавнији или повезан са наградама.