СРБИЈО, УЈЕДИНИ СЕ! Јелени је потребна наша помоћ, води најважнију битку живота, ДА ПОБЕДИ ЗЛОЋУДНИ ТУМОР МОЗГА
Девојчица Јелена Мишић изненада се суочила са најтежом животном битком.
У октобру 2025. године, након тегоба које су се појавиле у претходна два месеца - измењеног хода, вртоглавица, пасивности и смањене комуникације - Јелена је примљена на неурохирургију УКЦС, где је након низа прегледа и биопсије установљена тешка дијагноза: злоћудни тумор који прелази границе мозга (Ц71.8 Неопласма малигнум церебри, лимитед трансиенс).
Како наводе лекари, налаз одговара дифузном високоградусном глиому педијатријског типа (Pediatric-type diffuse high-grade глиома, НОС), једној од најагресивнијих форми тумора мозга код деце.
Породица Мишић сада моли све људе добре воље да помогну Јелени да што пре оде на лечење у иностранство. Потребна средства обухватају трошкове наставка лечења, специјалистичке прегледе, лабораторијске анализе, терапије, као и путне трошкове и смештај током лечења.