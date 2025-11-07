ОПРЕЗНО У САОБРАЋАЈУ! АБС издала саопштење за возаче, током празника ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ НА ОВО
БЕОГРАД: Агенција за безбедност саобраћаја (АБС) Србије позвала је данас све учеснике у саобраћају да током предстојећег празника буду посебно опрезни и одговорни у саобраћају јер, како наглашавају, једна погрешна одлука возача може имати трагичне последице по њих, њихове сапутнике и друге учеснике у саобраћају.
"Празници доносе повећан обим саобраћаја, а самим тим и већи број конфликата у саобраћају. Упозоравамо возаче да је управљање возилом под дејством алкохола и психоактивних супстанци један од најчешћих узрока саобраћајних незгода са најтежим последицама. Апелујемо да не седате за волан уколико сте конзумирали алкохол или друге супстанце које утичу на способност вожње", наводи се у саопштењу.
АБС наглашава и да брзина не сме бити важнија од живота и подсећају све возаче да прилагоде брзину условима саобраћаја, стању пута, као и временским приликама.
"Неприлагођена брзина је водећи фактор у настанку саобраћајних незгода са тешким телесним повредама и смртним исходима. Такође, коришћење мобилног телефона у току вожње, као великог вида дистракције, знатно утиче на безбедност саобраћаја. Избегавајте поруке или позиве, конзумирање кафе или тражење радио станица у току вожње, јер сваки тренутак непажње може бити кобан", упозоравају из ове агенције.
Такође апелују и на пешаке да буду пажљиви у саобраћају, да користе обележене пешачке прелазе, буду видљиви нарочито ноћу и у условима смањене видљивости, што је очекивано у предстојећем периоду године.
"Поштујте саобраћајна правила, водите рачуна о себи и другима и будите одговорни у саобраћају! Нека ваше путовање почне безбедно, уз 'клик' сигурносносног појаса", истичу у АБС-у.