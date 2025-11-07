overcast clouds
ЕКСПАНЗИЈА НА НОВИХ 30.000 КВАДРАТНИХ МЕТАРА

ЈОШ ЈЕДНА ФАБРИКА НИЧЕ У СРБИЈИ! Министарка Месаровић потврдила: "Shenchi Automotive Parts" гради нови погон након четири успешне године пословања у Крагујевцу

07.11.2025. 12:54 13:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Printscreen Instagram - Adrijana Mesarović
Фото: Printscreen Instagram - Adrijana Mesarović

Министарка привреде и подпредседница владе Адријана Месаровић изјавила је да "Shenchi Automotive Parts doo" отвара нову фабрику у Србији, како резултат великог успеха који бележи њихово пословање у Крагујевцу.

-Shenchi Automotive Parts doo успешно послује већ четири године у Крагујевцу и запошљава 220 лица. Имајући у виду повољан привредни амбијент, политичку и економску стабилност, ова компанија се одлучила за отварање још једне фабрике у Србији.

На јучерашњем састанку који сам одржала са њима, обавестили су нас да желе да купе земљиште површине до 30.000 метара квадратних на ком би саградили нови производни погон и запослили до 300 нових радника.

Ово је потврда снажне политике Александра Вучића који води у нашој земљи, са инвестиционим и привредним амбијентом. Захваљујући челичном пријатељству председника Александра Вучића и председнику Си Ђинпинга који граде заједницу за заједничком будућношћу у новој ери, боримо се за свако ново радно место, нове производне погоне и бољи живот свих наших грађана.

Србија иде напред вођена председником Вучићем, Владом Србије и Српском напредном странком на челу са Милошем Вучевићем - написала је министарка Месаровић.

