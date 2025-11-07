Звао ју је лудачом, данас је мртав ХОРОР У МАЛОМ ФРАНЦУСКОМ СЕЛУ – ПРОНАЂЕНО НАПОЛА ПРЕСЕЧЕНО ТЕЛО ПОЛИТИЧАРА Сви путеви воде до ње...
У суботу је рибар у малом француском селу поред реке пронашао тело које је било пресечено напола. Откривено је да се ради о Швајцарцу (75), локалном ФДП политичару.
Тело је било пресечено напола, а полиција је на остацима пронашла бели траг. Надлежни су убрзо ухапсили 39-годишњу Францускињу и она се сматра главним осумњиченим.
Према сазнањима швајцарског Блицка, жртва је локални политичар Слободне демократске партије Швајцарске (ФДП), а он и осумњичена су се познавали. Наводно је 39-годишња жена живела као подстанар код 75-годишњег мушкарца у Сент-Кроу у кантону Во.
Према писању Ле Парисиена, полицајци су пронашли осумњичену у изнајмљеној кући на обали реке Соне, недалеко од места где је тело пронађено.
Le disparu était une personnalité bien connue de Sainte-Croix https://t.co/Vf57IOYLNw pic.twitter.com/8biDTMyzNz
— Actualités Suisse (@SuisseSUI) November 5, 2025
Међутим, она је побегла када су француски истражитељи дошли. Убрзо након тога ухапсили су је швајцарски граничари. Непотврђени извештаји наподе да је покушавала да се укрца на лет са швајцарског аеродрома до Обале слоноваче.
Полиција је пронашла кесу креча у кућици за одмор. Да ли је то била „бела супстанца” која је коришћена за покривање тела, за сада није потврђено.
Француски истражитељи су открили да је жена неколико дана раније била у продавници оружја и купила репетирујућу сачмарицу, оружје које испаљује гумене метке. Није познато да ли је ово користила да прети жртви.
Трагови крви и нож са поломљеним врхом наводно су пронађени у њеним колима. Ле Парисиен пише да се „нестали део савршено уклапа са металним предметом пронађеним у жртвиним леђима током обдукције”.
Le corps d'un retraité vaudois, habitant de Sainte-Croix, a été retrouvé mutilé dans un village français. Une suspecte, arrêtée, a mis le feu à la propriété qu'elle louait à la victime. Elle aurait voulu effacer des traces. https://t.co/sF8DcXgWVG
— Blick Actualité & Sport (@Blick_media) November 5, 2025
„Звао ју је лудачом”
Мало пре злочина, дошло је до свађе, рекао је за Блицк жртвин пријатељ из детињства Клод-Ален Хабегер.
„Скоро ми је рекао да има подстанарку која је луда, назвао ју је лудачом, и да ју је избацио”, рекао је он.
Пензионисани полицајац је рекао да је познавао школског друга 45 година.
„Ако заиста постоји веза са оптуженом, био бих изненађен да је деловала сама, али више нисам у полицији и немам контакт са бившим колегама. Међутим, истрага би могла да се одвија релативно брзо, пошто је сада дошло до хапшења”, рекао је Хабегер.
Према писању медија, жртва је била добро позната у Сент-Кроу. Био је активан у локалној политици за ФДП и и једно време је био члан општинског већа.
„Он је био веома добар пријатељ, познавали смо се од детињства. Увек смо се налазили првог петка у месецу на ручку. Требало је опет да се видимо овог петка”, рекао је он, дрхтавим гласом.
Un corps coupé en deux retrouvé en France pourrait être celui d'un homme de 75 ans disparu à Sainte-Croix. La suspecte: une ressortissante française qui louait un appartement chez la victime. https://t.co/5qeSGYLdFD
— canalalpha (@canalalpha) November 5, 2025
Жртва је била укључена у многе ствари и веома активна.
„Био је добровољни механичар у музеју војне авијације у Пајерну, у чему је заиста уживао и о чему је често причао. Био је веома весео момак”, рекао је он и додао да је био самац и да не познаје његову породицу.
У селу су шокирани овим злочином.
„Сви смо га познавали, ово је мало село. Шокирани смо овим лудилом, овако нешто никада није требало да се догоди. Ово је незамисливо”, рекли су мештани.
У току су две истраге. Једна у Француској, у оквиру које је урађена обдукција и идентификација тела, а друга у Швајцарској, која истражује околности случаја нестале особе и пожар.
Како преносе медији, 22. октобра, девет дана пре смрти политичара, изгорела је ненасељена сеоска кућа у засеоку близу Сент Кроа, која је припадала жртви.
Да ли је то био почетак трагедије? Следећи корак биће реконструкција хронологије догађаја.