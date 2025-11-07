ЕУ КАЗНИЛА РУСЕ Укинуте вишеструке визе, само једнократне од сада!
БРИСЕЛ: Европска унија потврдила је данас да пооштрава визни режим за руске држављане и укида могућност добијања вишеструких улазних виза, осим у изузетним случајевима.
Kако је саопштено из Европске комисије, нове мере ступају на снагу одмах, а руским грађанима убудуће ће се одобравати само једнократне визе, што значи да ће за свако ново путовање у земље ЕУ морати поново да подносе захтев, пише бриселски Политико.
"Ово ће омогућити детаљнију и чешћу проверу подносилаца захтева како би се смањили потенцијални безбедносни ризици", наводи се у саопштењу Kомисије.
Висока представница Европе уније за спољну политику и безбедност Kаја Kалас поручила је на друштвеним мрежама да је "тешко оправдати покретање рата и истовремено очекивати слободно кретање по Европи", повезујући нове, строже мере с "наставком напада дроновима и саботажа на европском тлу".
"Путовање у ЕУ је привилегија, а не право", истакла је Kалас у објави на друштвеној мрежи Икс.
Европски комесар за миграције Магнус Брунер најавио је и увођење "појачаних процедура провере и вишег степена надзора" за руске држављане који подносе захтеве за визе.
Портпарол Kомисије Маркус Ламерт изјавио је да нове мере неће утицати на држављане Русије који већ поседују вишеструке визе и да ће постојати "ограничени изузеци" за лица с блиским члановима породице у ЕУ, као и за "поуздане и кредибилне" подносиоце захтева, попут опозициних лидера и независних новинара.
ЕУ је од почетка руске инвазије на Украјину 2022. године значајно смањила број издатих виза руским грађанима, с око четири милиона годишње на приближно 500.000, након што је суспендован споразум о олакшаном визном режиму. Ипак, број Руса који су ушли у ЕУ порастао је за око 10 одсто у 2024. у односу на претходну годину, а Мађарска, Француска, Шпанија и Италија наставиле су да одобравају велики број виза.
Издавање виза остаје у надлежности држава чланица, па ће спровођење нових правила зависити од њих.
У оквиру 19. пакета санкција, ЕУ планира и ограничење кретања руских дипломата, који ће морати унапред да обавесте земље чланице о путовањима кроз шенгенску зону, како би се сузбиле, како је наведено, "све агресивније обавештајне активности Kремља".
Нове мере изазвале су критике у редовима руске опозиције у егзилу. Јулија Наваљна, удовица опозиционог лидера Алексеја Наваљног, поручила је да би ЕУ требало да "прави јасну разлику између режима и обичних грађана Русије".
У изјави за Политико, Наваљна је изразила разочарање што ЕУ "кажњава обичне Русе", наводећи да "такве мере не могу да утичу на Путина, његов режим или окончање рата у Украјини".
Бивши нафтни магнат и критичар Kремља Михаил Ходорковски оценио је да би Запад требало да се фокусира на политике које продубљују јаз између руског друштва и власти.
"За оне који се противе Путину, порука која највише деморалише је да Запад сваког Руса види као непријатеља", изјавио је Ходорковски за Политико.