„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ
ОКРИВЉЕНИ ЗА ЗЛОЧИН ИЗ 2019. ПОНОВО ПРЕД СУДИЈОМ 27. НОВЕМБРА Почело суђење за убиство Словенца
Суђење бившој полицајки К. К. (46) из Сомбора, која се сумњичи за тешко убиство, и П. Б. (37) из Врбаса, који се осим за то кривично дело терети и за кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја, почело је јуче у Вишем суду у Сомбору.
На самом почетку главног претреса изложена је оптужба, те су након изјашњења оптужених К. К. и П. Б. изнета и уводна излагања странака, након чега су у оквиру доказног поступка оптужени К. К. и П. Б. дали изјаве.
Суђење ће бити настављено 27. новембра, када је планирано саслушање сведока.
Против К. К. и П. Б. се води поступак у сомборском Вишем суду због злочина који се догодио још 2019. године, а који је откривен тек крајем јула 2024, када су у једном воћњаку поред Моношторског пута недалеко од Сомбора отркивени остаци тела.
Продужен притвор
Притвор према окривљеној К. К. последњи пут је продужен решењем ванпретресног већа Вишег суда у Сомбору од 4. новембра и по том решењу може да траје најдуже до 6. јануара 2026. године.
Подсетимо, К. К., која је радила као полицијски службеник Управе граничне полиције, ухапшена је 1. августа прошле године због сумње да је учествовала у убиству држављанина Словеније са тадашњим момком П. Б., који се у том тренутку већ налазио у затвору због издржавања казне за друго кривично дело, као и Д. Ш., који се теретио за кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела.
Сумња се да је К. К. одвезла П. Б. до једног села у околини Сомбора да узме новац од извесног држављанина Словеније, наводно по претходном договору. Када су стигли, она је, како се сумња, остала у ауту, док је П. Б., наоружан њеним пиштољем изашао и отпочео расправу са Словенцем, а потом и пуцао у њега. Након тога се вратио у ауто, али пиштољ није вратио К. К. већ га је понео са собом.
Две године и девет месеци затвора
Тридесетосмогодишњи Д. Ш. из Сомбора, који се теретио за помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела, раније је склопио споразум о признању кривичног дела са Вишим јавним тужилаштвом у Сомбору, након чега је осуђен на две године и девет месеци затвора.
После извршеног злочина, П. Б. је, наводно, почео да прети и уцењује К. К., тражећи новац како би јој вратио пиштољ из ког је починио убиство. Она је у јуну 2020. године пријавила полицији да јој је украден пиштољ, а онда је са Д. Ш. решила да премести тело мушкарца ког је убио П. Б., како би престао да јој прети. Тело су преместили на једну локацију на Моношторском путу, где је полиција и пронашла посмртне остатке особе за коју се претпостављало да је словеначки држављанин.