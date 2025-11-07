СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС У ЦРНОЈ ГОРИ! Тресло се у комшилуку, све до Сарајева и Фоче, ово су прве информације
07.11.2025. 09:26 09:34
Земљотрес магнитуде 3.6 степени Рихтера забележен је у петак, 7. новембра 2025 у 08.59 часова, на подручју Црне Горе.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 43.347 и дужине 18.8643.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 7 километара испод површине земље недалеко од Пљевље.
Земљотрес се осетио и у Сарајеву, Фочи и још неколико градова у БиХ.
За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.