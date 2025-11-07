ПОЛИЦИЈА УХАПСИЛА НАПАДАЧА (32), НОЖЕМ ИСЕКАО МЛАДИЋА (25) НА ГРБАВИЦИ Муњевитом акцијом стављена тачка на инцидент у Данила Киша
Новосадска полиција лишила је слободе А. Н. (32) за ког се сумња да је ножем напао и лакше повредио држављанина Црне Горе (25).
Како је наведено у саопштењу, А. Н. становник Новог Сада, ухапшен је због постојања основа сумње да је учинио кривично дело насилничко понашање.
Сумња се да је он јутрос, у угоститељском објекту у Улици Данила Киша, ножем лакше повредио двадесетпетогодишњег младића.
Убрзо након примљене пријаве, полиција га је пронашла и ухапсила.
Одређено му је задржавање до 48 сати и биће приведен, уз кривичну пријаву, основном јавном тужиоцу у Новом Саду.
Подсетимо, инцидент се догодио нешто после 7 часова, а на терену је интервенисала и екипа Завода за ургентну медицину. Како је за дневник речено из КЦВ, младић је примљен свестан, са посекотином у пределу слепоочнице, која се простире од уха до доње вилице.
