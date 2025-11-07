overcast clouds
(ВИДЕО) ЦРНОГОРАЦ (25) ИСЕЧЕН НОЖЕМ НА ГРБАВИЦИ! Нападнут док је седео у кафићу, задобио рану преко лица, ОВО СУ ПРВИ ДЕТАЉИ

07.11.2025. 10:22 10:44
Коментари (0)
Дневник
Фото: Дневник

Држављанин Црне Горе (25) повређен је у нападу који се одиграо јутрос, нешто после 7 часова у једном угоститељском објекту на Грбавици.

О инциденту у Улици данила Киша обавештен је и Завод за ургентну медицину, чија је екипа примила позив у 7:41.

На лицу места установљено је да је младић задобио повреду у виду посекотине у пределу слепоочнице, која се протеже од уха до доње вилице.

Како је за Дневник речено из Клиничког центра Војводине, повређени је у свесном стању превезен у ову здравствену установу на даље медицинско збрињавање.

Према речима наше новинарке са лица места, комшије нису биле ни свесне шта се одиграло све док нису чули полицијске сирене. Тек када су патроле и форензика стигли испред објекта, било им је јасно да се догодило нешто страшно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

грбавица напад ножем
Вести Хроника
