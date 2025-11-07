overcast clouds
УСЕЉАВАЊЕ БРУЦОША ЈЕ У ПУНОМ ЈЕКУ Ево колико нових студената добија домове у Новом Саду, Сомбору и Зрењанину

07.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
studenti
Фото: архива Дневника

У току је усељавање студената прве године у студентске домове у Новом Саду, Сомбору и Зрењанину.

У Новом Саду је примљено 324, Зрењанину 49, а у Сомбору 35 студената прве године. Поред тога, смештај у дому добило је и 56 студената прве године из осетљивих друштвених група. Усељавање студената прве године траје до 14. новембра, саопштено је из Студентског ценатра Нови Сад.

домови
Фото: архива Дневника

До 5. децембра траје конкурс за смештај за студенте старијих година. Право на смештај у домовима имају студенти са држављанством Републике Србије, чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студирају, а чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, као и студенти који имају држављанство државе у региону, који испуњавају услове конкурса. 

До 5. децембра траје конкурс за смештај за студенте старијих година

Уз пријаву треба доставити уверење о приходима, потврду о упису наредне године студија са оствареним бројем бодова. Након објављивање коначне листе, биће расписан посебан конкурс за студенте из друштвено осетљивих група, који нису добили смештај у првој расподели. 

Студентски центар обезбеђује смештај за 3.064 студената у студентским домовима. У осам домова у Новом Саду капацитет је 2.713 места, а 208 места у студентском дому у Зрењанину и 143 места у студентском дому у Сомбору.

Менза ради 

Студенска менза ради пуним капацитетом. Радним даном доручак се служи од 7 до 9, ручак од 11 до 15, а вечера од 17 до 20 сати. Викендом се доручак служи такође од 7 до 9, ручак од 11 до 14.30, а за вечеру се дели суви оброк у време ручка, саопштили су из Студентског центра. 

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
