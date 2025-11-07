УСЕЉАВАЊЕ БРУЦОША ЈЕ У ПУНОМ ЈЕКУ Ево колико нових студената добија домове у Новом Саду, Сомбору и Зрењанину
У току је усељавање студената прве године у студентске домове у Новом Саду, Сомбору и Зрењанину.
У Новом Саду је примљено 324, Зрењанину 49, а у Сомбору 35 студената прве године. Поред тога, смештај у дому добило је и 56 студената прве године из осетљивих друштвених група. Усељавање студената прве године траје до 14. новембра, саопштено је из Студентског ценатра Нови Сад.
До 5. децембра траје конкурс за смештај за студенте старијих година. Право на смештај у домовима имају студенти са држављанством Републике Србије, чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студирају, а чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, као и студенти који имају држављанство државе у региону, који испуњавају услове конкурса.
Уз пријаву треба доставити уверење о приходима, потврду о упису наредне године студија са оствареним бројем бодова. Након објављивање коначне листе, биће расписан посебан конкурс за студенте из друштвено осетљивих група, који нису добили смештај у првој расподели.
Студентски центар обезбеђује смештај за 3.064 студената у студентским домовима. У осам домова у Новом Саду капацитет је 2.713 места, а 208 места у студентском дому у Зрењанину и 143 места у студентском дому у Сомбору.
Менза ради
Студенска менза ради пуним капацитетом. Радним даном доручак се служи од 7 до 9, ручак од 11 до 15, а вечера од 17 до 20 сати. Викендом се доручак служи такође од 7 до 9, ручак од 11 до 14.30, а за вечеру се дели суви оброк у време ручка, саопштили су из Студентског центра.