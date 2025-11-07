(ВИДЕО) ПОГЛЕДАЈТЕ НАЈНОВИЈЕ ЧЕДО КИНЕСКЕ МОРНАРИЦЕ Носач авиона, град на реци који катапултира авионе у ваздух
Најновији и технолошки најнапреднији кинески носач авиона, „Фуђијан“, званично је ушао у службу.
Тај потез представља велики корак напред за Пекинг у настојању да достигне - и на појединим пољима надмаши - поморску моћ Сједињених Држава.
Кинески лидер Си Ђинпинг присуствовао је церемонији пуштања у службу у војној луци Сања, на острву Хаинан, пренела је државна телевизија CCTV.
Свечаности, одржаној у среду поподне, присуствовало је више од 2.000 припадника морнарице и радника који су учествовали у изградњи брода. Након подизања заставе, Си је обишао носач, погледао бродску мензу и симболично притиснуо дугме за активацију катапулта.
На узлетној палуби истакнуто су била приказана три полетна положаја, као и ловци J-35, J-15T и KJ-600. У близини је био усидрен и „Шандонг“, други кинески носач авиона, што је додатно појачало утисак демонстрације силе.
Технолошки искорак: електромагнетни катапулти
„Фуђијан“ је трећи и најсавременији кинески носач авиона, али и први који је напустио класичну рампу „у стилу скијашке скакаонице“. Уместо тога, опремљен је електромагнетним катапултима (EMALS) - системом који омогућава лансирање авиона са већим теретом оружја и горива, чиме се знатно повећава њихов домет.
Ову технологију, осим Кине, има још само један брод на свету - амерички USS Gerald R. Ford. Према наводима кинеских медија, одлуку о уградњи EMALS система лично је донео Си Ђинпинг.
Поморска трка наоружања
Под Сијевим вођством, Кина је изградилa највећу морнарицу на свету, поринувши рекордним темпом ратне бродове најновије генерације. Тиме Пекинг врши све већи притисак на Сједињене Државе и њихове савезнике у Пацифику.
По броју бродова, кинеска морнарица сада надмашује америчку, али САД и даље имају технолошку предност, посебно по броју и снази носача авиона. Главна разлика је у погону: док амерички носачи користе нуклеарну енергију, што им омогућава дуготрајне мисије без пристајања, „Фуђијан“ користи класични погон, што значи да мора редовно да се снабдева горивом.
President Xi Jinping on Wednesday attended the commissioning and flag-presenting ceremony of the Fujian, China's first aircraft carrier equipped with electromagnetic catapults, in south China's Hainan Province, according to Xinhua.
Xi, also general secretary of the Communist… pic.twitter.com/uTKFz6n1pD
— Global Times (@globaltimesnews) November 7, 2025
Ограничења и планови
Упркос технолошком напретку, двојица бивших америчких морнаричких официра изјавила су за CNN да би „Фуђијан“ могао достићи тек око 60% оперативног капацитета педесет година старих америчких носача, и то због ограничења на палуби за полетање.
Ипак, са истиснином од 80.000 тона, „Фуђијан“ је најближи америчким носачима класе „Нимиц“ (97.000 тона). Његово поринуће извор је великог националног поноса у Кини, а вест је одмах постала тема број један на кинеским друштвеним мрежама.
У међувремену, Кина већ ради на четвртом носачу, за сада познатом као Тип 004. Очекује се да ће он, поред EMALS технологије, имати и нуклеарни погон — што би Кину још више приближило америчком нивоу поморске моћи.