(ВИДЕО) КИНЕЗИ ПРЕДСТАВИЛИ НОВО, УБИТАЧНО ОРУЖЈЕ Од носача дронова и његових ројева нема одбране

Према извештају тог кинеског медија, први лет у мисији означиће почетак серије тестова пре него што кинеска војска (Народна ослободилачка армија) распореди беспилотну летелицу у службену употребу.



China's Jiutian super-high altitude, long endurance drone.



With an flight ceiling of 15km, this drone can fly ABOVE the operation ceiling of pretty much all air defense systems.



Which means, once the PLA air force gains air superiority over an area, this drone will be able to… pic.twitter.com/iQea6GA9b0

"Са максималним дометом од 7.000 км (4.350 миља) и надморском висином од 15.000 метара (50.000 стопа), дрон на реактивни погон може носити до шест тона муниције и малих дронова. Има максималну тежину одлета од 16 тона, распон крила од 25 метара и способност да лети изнад многих система одбране средњег домета који су распоређени широм света", наводи се у извештају кинеског медија.

Истиче се да летелица са осам тачака, које се налазе испод крила и у модуларном одељку, може да лансира 100 мањих беспилотних летелица, као и да је "јиу тиан" способан за обавештајне, надзорне и извиђачке задатке, али и за електронско ратовање.

"Пекинг је развио све софистицираније и иновативније дронове у протеклој деценији, јер су беспилотне летелице почеле да играју значајну улогу у модерном ратовању и асиметричним могућностима. Сматра се да су такве операције кључне за потенцијалне регионалне војне конфликте, као што је Тајвански пролаз", истиче се у извештају.

Пробни лет нове кинеске беспилотне летелице "јин тиан" одржан је на аеромитингу у граду Џухају, у новембру прошле године.

Le porte-drones sans pilote chinois Jiu Tian, avec sa structure en nid d’abeille, a débuté son service de combat en juin 2025.#JiuTian #Chine #Drone pic.twitter.com/oxCGqw8EFU

Снимке које су објавили државни медији приказују летелицу како у симулацији лансира на десетине дронова у координираном удару. Неки стручњаци упозоравају да би непријатељске одбрамбене системе једноставно прегазила њихова бројност и брзина и да би било немогуће обранити се од тих ројева дронова, пише Дејли мејл.