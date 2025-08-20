ВАТРОГАСЦИ ДОБИЈАЈУ 1.500 ЕВРА И ОДМОР У ИГАЛУ Црногорски ватрогасци награђени за херојску борбу са пожарима
ПОДГОРИЦА: Град Подгорица, уз сагласност владе Црне Горе наградиће ватрогасце са по 1.500 евра, док ће влада покрити трошкове седмодневног боравка свих ангажованих ватрогасаца у Институту "Др Симо Милошевић" у Игалу, најавили су данас премијер Црне Горе Милојко Спајић и градоначелник Подгорице Саша Мујовић.
Kако су рекли у заједничком саопштењу, ватрогасци ће у наредна три месеца добијати по 500 евра месечно, укупно 1.500 евра, као награду за напоре на гашењу пожара овог лета, преносе подгоричке Вијести.
"Пожари са којима се Црна Гора суочила претходних дана за собом су оставили велику штету. Ови тешки дани ујединили су нас све у борби да се од ватрене стихије превасходно сачувају животи. И како то обично бива, најтеже битке рађају хероје. Стога, посебно поштовање и захвалност дугујемо припадницима служби заштите и спашавања који су даноноћно били на првој линији одбране", пише у заједничком саопштењу.
Влада ће покрити и трошкове седмодневног боравка свих ангажованих ватрогасаца у Институту "Др Симо Милошевић" у Игалу.
"У наредном периоду Влада и Главни град ће заједнички радити на дугорочно одрживим решењима како би се оснажили капацитети служби заштите и спашавања и створили бољи услови за њихов рад и деловање на заштити грађана и њихове имовине", рекли су Спајић и Мујовић.