ТРАМП ПРЕДСЕДАВА МИРОВНИМ САМИТОМ, Све је спремно у Шарм ел Шеику ЛИДЕР ХАМАСА ОДЛАЗИ УОЧИ САСТАНКА

11.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Танјуг
Фото: Vlada SAD, Javno dobro

КАИРО: Међународни "Самит мира у Шарм ел Шеику" биће одржан у понедељак у египатском летовалишту Шарм ел Шеик, а скупу ће копредседавати председник Египта Абдел Фатах ел Сиси и његов амерички колега Доналд Трамп, уз учешће лидера из више од 20 земаља.

"Овај самит долази у светлу визије америчког председника Доналда Трампа за постизање мира у региону и његових неуморних напора да оконча сукобе широм света", наводи се у саопштењу кабинета египатског председника, преноси Ал Арабија.

Напомиње се да је циљ самита окончање рата у Појасу Газе, унапређење напора за постизање мира и стабилности на Блиском истоку и отварање нове странице регионалне безбедности и стабилности.

Стејт департмент је саопштио да је Вашингтон позвао велики број земаља да присуствују самиту у Шарм ел Шеику.

Шеф делегације палестинског покрета Хамас на преговорима о прекиду ватре у Гази и ослобађању талаца Халил ел Хаја напустио је данас египатски град Шарм ел Шеик, заједно са већином чланова преговарачког тима, преноси ББЦ, позивајући се на палестински извор.

Према том извору, у египатском граду у којем се воде преговори о миру у Гази и ослобађању талаца остала су само два висока званичника Хамаса - Гази Хамад, који надгледа координацију са Египтом и Ихаб Џабарин, одговоран за досијее палестинских затвореника у израелским затворима.

Хамас неће присуствовати у понедељак, 13. октобра церемонији потписивања прве фазе плана за мир у Гази америчког председника Доналда Трампа у Шарм ел Шеику, пише ББЦ.

Извор је додао да преостали представници Хамаса остају како би пратили техничке и логистичке аранжмане за спровођење споразума, посебно оне који се односе на размену талаца и плестинских затвореника у израелским затворима.

Доналд Трамп самит шарм ел шеик
Извор:
Дневник, Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
