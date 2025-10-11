АВГАНИСТАН НАПАО ПАКИСТАН, OНИ УЗВРАТИЛИ! Објављени први снимци с обе стране (ВИДЕО)
Авганистанске ваздухопловне снаге извеле су ваздушни напад на подручје пакистанског града Лахора након оружаних сукоба који су током викенда избили дуж границе између две земље.
Према наводима портала Толо њуз, авиони типа Супер Тукано, који припадају тзв. талибанском ваздухопловству, гађали су положаје у источном делу Лахора. Очевици тврде да су се током ноћи чуле серије експлозија, а на више локација избио је пожар.
Министарство одбране Авганистана саопштило је да је напад изведен као одговор на гранатирање Кабула и провинције Пактика које се догодило у петак увече. У званичном саопштењу наводи се да операција обухвата ударе на објекте за које се сумња да се користе за лансирање дронова ка авганистанској територији и нарушавање ваздушног простора земље.
„Национална армија Исламског емирата Авганистана извела је напад на војне положаје преко границе који су, како се наводи, повремено коришћени за нападе на цивиле и угрожавање територијалног интегритета Авганистана“, стоји у саопштењу министарства.
На друштвеним мрежама објављени су снимци који наводно приказују пакистанске авионе у полетању и колоне оклопних возила које се крећу ка граници, али њихова аутентичност за сада није потврђена.
Према извештајима Толо њуза, пре ваздушних удара дошло је до жестоких борби дуж читаве линије Дуренд, која раздваја две државе.
Авганистански медији наводе да је у борбама страдало пет пакистанских војника, док су двојица рањена.
Сукоби су уследили након што су авганистанске власти оптужиле Пакистан за кршење ваздушног простора и покретање удара на територију Авганистана, што је додатно појачало тензије у региону.
