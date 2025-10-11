САД СЕ ТРЕСЕ ЕТИОПИЈА Забележен земљотрес од 4,8 степени Рихтера
11.10.2025. 22:39 22:40
АДИС АБЕБА: Земљотрес јачине 4,8 степени Рихтерове скале погодио је данас Етиопију, са епицентром удаљеним 61 километар од града Мекеле, саопштио је Евро-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Земљотрес је регистрован у 20.38 сати по локалном времену, на дубини од десет километара.
Најближи већи град у коме се земљотерс осетио, Мекеле има 215.000 становника.
За сада није пријављена штета нити да има повређених.