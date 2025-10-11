Украјина расписала потерницу за хрватским трговцем оружја; Куповао фабрику у БиХ, непотврђене везе и са СРБИЈОМ
Украјина је расписала потерницу за Матијасом Зубаком, који је купио фабрику наменске индустрије „Витезит“ из Витеза, иако та куповина није у потпуности завршена због спорних елемената у трансакцији. Иста Зубакова фирма пословала је и у Украјини, због чега га сада траже украјинске власти.
Матијас је иначе син Звонка Зубака, а обојица су познати светски трговци оружјем, са бројним контроверзама иза себе.
Према наводима украјинског Министарства унутрашњих послова, које је на својој званичној интернет страници у рубрици тражених особа објавило Матијаса Зубака, он се тренутно скрива од истражних институција те земље, у оквиру поступка који води Служба безбедности Украјине (СБУ).
Како је раније објавио Журнал, Зубакова компанија „ВДГ Промет“, која покушава да купи „Витезит“, такође је предмет истраге у Украјини.
Реч је о набавци оружја коју је украјинско Министарство одбране уговорило са домаћом фирмом „Лвив Арсенал“ за испоруку 100.000 минобацачких граната у вредности од 37,6 милиона долара, али посао није реализован. Набавка је требало да се одвија преко словачке компаније „Sevotech“ и хрватске фирме „WDG Промет“. Украјина је уплатила аванс од 5,5 милиона евра, али је, према наводима, чешки кредитни фонд преко кога се пословало неовлашћено подигао тај новац.
Име Матијасовог оца, Звонка Зубака, не наводи се као сумњиво јер он није потписивао никакве документе нити је овлашћено лице у „ВДГ Промету“, али је познато да њих двојица послују заједно. Извори из медија „Žurnal“ наводе да је Витезитов погон за производњу композитног барута, који је некада био у Витезу, делимично премештен преко Србије у фабрику „Милан Благојевић – Наменска“ у Лучанима.