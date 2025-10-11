overcast clouds
ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ OБРАТИО СЕ ЈАВНОСТИ: "НЕ БРИНИТЕ, ПРЕЖИВЕЋЕМО МИ И ОВО" и додао: Није срамота немати решење, наставићемо да градимо

11.10.2025. 22:43 22:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Блиц
Aleksandar Vucic
Фото: Screenshot Pink TV

Председник Србије Александар Вучић огласио се вечерас по питању НИС-а и истакао је да "није срамота немати решење", додавши да га он нема, али да ће га имати јер га гради. Вучић је нагласио да народ не треба да брине, те да ћемо "преживети".

"Немам решење, али ћу га имати, јер га градим. Да узмемо НИС, они би рекли: "Што си узео?" Да не узмемо НИС: "Зашто ниси узео". Најгоре у свему томе је што вам они говоре. Не интересује их судбина Србије. Не интересује их судбина ни 13.000 радника. Не интересује их ништа .Једино што их интересује су њихови лични, односно политички интереси и како да се дочепају неке фотеље, макар лажима и поквареним средствима", рекао је Вучић, одговарајући на питање новинара, па наставио:

"Није срамота немати решење када имате слонове политичке који се туку на светском нивоу, а ми смо негде у трави доле и само гледамо како да нас не згазе. Успех је да чувате земљу да вас неко не згази у тој трави и да сачувате да вас поздрави и један и други слон сутра када не буду у том сукобу", истакао је председник током обраћања.

Додао је и да морамо да живимо живот државе и да је волимо.

"Не брините, преживећемо ми и ово. И не само преживети, наставићемо да растемо, наставићемо да градимо.", поручио је председник Србије у опису објаве.

 

Председник Србије председник александар вучић НИС
Вести Политика
