ДЕЧАКА НА ПЛАЖИ УЈЕЛА ЗМИЈА, ОД УЈЕДА ПОЧЕЛИ ДА МУ ОТКАЗУЈУ ОРГАНИ Пребачен хеликоптером у болницу

20.08.2025. 12:54
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо/Дневник
Седмогодишњег дечака је угризала змија близу плаже у Истри, након чега су органи почели да му отказују. Све се догодило 15. августа, а дечак је хеликоптером пребачен у Ријеку.

"Дете које је угризла змија у близини плаже у Истри примљено је у Kлиничку болницу Ријека из Опште болнице Пула 15. августа 2025. године (на празник Велике Госпојине) договореним хитним премештајем летом хеликоптера ХХМС. Изузетно тешко опште стање са колапсом више органских система успешно је терапијски лечено применом антивиперског серума и индиковало је мере интензивне неге, које су у одређеном периоду укључивале и потребу за механичком респираторном потпором“, потврђено је из Kлиничке болнице Ријека.

Срећом, дечак се опоравио и пребачен је са Одељења интензивне неге на Педијатријску клинику, а након тога на Kлинику за дечју хирургију Kлиничке болнице Ријека, где се сада наставља лечење и опоравак под надзором мултидисциплинарног тима стручњака“, објаснио је директор Kлиничке болнице Ријека, проф. др Ален Ружић.

Упозорили су да је овај немили инцидент накратко угрозио живот малишана и да указује на потребу за опрезом и пажњом током активности на отвореном.

